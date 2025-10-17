НБУ жорстко розкритикував ініціативу Гетманцева щодо подвоєння податку на прибуток банків

Реклама

Про це банк повідомив у відповіді на запит "Телеграфу".

За позицією НБУ, екстраподаток 2023 року був разовим винятком. Торік Центробанк уже виступав проти пролонгації підвищеного оподаткування через повернення ринку до нормальності. Нині, під час війни, подальше збільшення податкового тиску: послабить ліквідність сектору, бо вимагатиме значних відтоків коштів на сплату податку; створює ризик невиконання планів капіталізації за підсумками оцінки стійкості 2025 року та регуляторних вимог у межах інтеграції з ЄС — можливі випадки докапіталізації держбанків коштом платників податків; стимулює податковий арбітраж і демотивує прозору діяльність бізнесу.

НБУ нагадує, що банківська система вже двічі сплачувала податок фактично за ставкою 50%: 77 млрд грн за 2023 рік і 96 млрд грн за 2024-й, забезпечуючи близько третини всіх податкових надходжень при внеску близько 2% у ВВП. Очікуваний фіскальний ефект від нового підвищення, за оцінкою регулятора, буде суттєво нижчим за заявлений — близько 20 млрд грн за два роки — і значною мірою ляже на державні банки (які й так сплачують дивіденди державі).

Окремо НБУ попередив: банки як найбільші інвестори в ОВДП здатні залучити для уряду значно більше ресурсів на внутрішньому ринку, ніж дасть додатковий податок; підвищення ставки зриває цей план фінансування відновлення економіки.

Регулятор також зазначив, що жодних консультацій з Нацбанком перед ухваленням рішення комітетом не проводилося.

Нагадаємо, днями Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт №14097 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році. Законопроєкт пропонує на 2026 рік тимчасово встановити для банків ставку податку на прибуток у розмірі 50%, а також заборонити зменшення фінансового результату до оподаткування на суму збитків минулих періодів.