Не 17, а може значно більше: що відбувається в парламенті та чому депутати хочуть скласти мандати

В українському парламенті спостерігаються ознаки політичної кризи. Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія відкрито заявив, що лише з монобільшості 17 народних депутатів хочуть добровільно скласти мандати. Водночас охочі є і в інших фракціях.

Якщо ж усі охочі відмовляться від мандатів, це може серйозно вдарити по результативності роботи Верховної Ради, яка й так останнім часом не демонструє особливого конструктиву. Нещодавня епопея навколо розгляду скандального та антиконституційного законопроєкту про мобілізацію / демобілізацію – яскраве тому підтвердження.

То що ж насправді відбувається у стінах парламенту та чому народні обранці не можуть працювати без конфліктів?

ТСН.ua поговорив одразу з кількома представниками “Слуги народу” та їхніми колегами з інших депутатських груп, щоб зрозуміти, що відбувається у стінах на Грушевського, 5. Співрозмовники видання побажали говорити на умовах анонімності, щоб не погіршувати й без того складні стосунки в парламенті.

Якщо коротко описати ці настрої, то найкраще їх ілюструє слово “деморалізація”. Про це, зокрема, свідчить і те, що навіть сам Давид Арахамія змушений публічно говорити про проблеми з мотивацією колег.

Наші джерела переконують, що перший дзвіночок, а саме серйозне парламентське загострення у монобільшості трапилося ще торік восени.

“Глобально в парламенті почалися проблеми ще до повномасштабного вторгнення. Якщо згадаєте події січня-лютого 2022 року, то вже тоді монобільшість була лише на папері.

Після вторгнення, щоправда, ситуація змінилася – і в “Слузі народу”, і в інших, навіть опозиційних фракціях, дійшли консенсусу, що всі адекватні законопроєкти будемо голосувати без зайвої політики. Так ми пропрацювали приблизно рік, далі ситуація поступово загострювалася: ворог відійшов від Києва на кількасот кілометрів, політика повернулася, як і, м’яко кажучи, неоднозначні законопроєкти.

А ось навесні 2023 року у нас стався справжній парламентський вибух – пара, яка накопичувалася місяцями, почала виходити. І зараз ми стикаємося з наслідками”, – пояснює ТСН.ua один із нардепів.

Основних причин, які деморалізують значну кількість “слуг”, кілька.

“Я гарно ставлюся до Арахамії, але об’єктивно – він мало спілкується з депутатами. У фракції зараз “разброд и шатания”, кожен займається тим, чим хоче. Інформації про засідання, законопроєкти майже немає, якась конкретика надходить буквально перед засіданнями. І то, кажуть зазвичай лише – натискай зелену за те і за те. Багатьом депутатам також не сподобалася фраза президента, що у нього в команді зараз лише 5-6 менеджерів. Всі розуміють, що така риторика не дає їм перспектив, і жодного політичного майбутнього в нинішньому складі ВРУ немає”, – каже один із народних депутатів.

Додатковими демотиваторами для частини “слуг народу” є також повна втрата парламентом незалежності, всебічний контроль над закордонними відрядженнями, низький рівень підтримки, а часом і відвертий хейт з боку українського народу.

Станом на сьогодні “Слуга народу” самостійно може дати близько 170-180 голосів за необхідних 226. Левову частку під час голосувань дають дві депутатські групи з членів ексОПЗЖ, а також фракція “Голос”.

Навіть групи “Довіра” та “За майбутнє” вже не особливо зацікавлені в результативних голосуваннях монобільшості. По-перше, вони самі на межі розпаду через внутрішні розбіжності. А по-друге, їхні представники також відчувають відсутність будь-яких перспектив у співпраці з партією влади.

Інший нардеп від “Слуги народу” також підтверджує депресивні настрої у своїй фракції.

“Я навіть не впевнений, що йдеться про 17 людей, думаю, більше, десь 24-25. І в інших фракціях і групах сумарно десь стільки ж. Нікого з депутатів не хочуть чути, правки не враховуються, а за деякі законопроєкти голосувати просто відверто змушують. Усіх вважають ні за що, і це відверто дістало людей”, – розповідає ТСН.ua ситуацію у фракції один зі “слуг народу”.

Проблема демотивації нардепів поглиблюється й окремими, особливо скандальними законопроєктами. З нещодавніх – законопроєкт про мобілізацію / демобілізацію. Його розгляд навіть на рівні профільного комітету закінчився скандалом. Про що можна говорити, якщо від моменту подачі першого варіанту №10378 минув уже місяць, а ні в уряді, ні тим паче в парламенті, нема єдиного розуміння, що вони будуть голосувати 6 лютого. І чи будуть загалом.

На цьому тлі парламент, як законодавчий орган, переживає один із найскладніших етапів своєї роботи за всі роки незалежності. Адже за словами самого ж Арахамії, монобільшість робитиме все, щоб жоден депутат навіть за власним бажанням не зміг покинути стіни Верховної Ради.

Нагадаємо, за словами голови фракції “Слуга народу” Давида Арахамії, нашій державі загрожує парламентська криза через депутатів, які намагаються припинити працювати. В партії “Слуга народу” є вже 17 заяв на складання мандата.