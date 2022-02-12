Не бачать ознак вторгнення до України: у Макрона розповіли деталі його розмови з Путіним

Не бачать ознак вторгнення до України: у Макрона розповіли деталі його розмови з Путіним

Говорили президенти 1,4 год.

В Єлисейському палаці розповіли деталі розмови президента Еммануеля Макрона з Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Reuters.

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У Макрона кажуть, що під час телефонної розмови, яка відбулася 12 лютого, Путін нічого не сказав, що вказувало б на підготовку до вторгнення в Україну.

"Ми не бачимо в словах президента Путіна жодних ознак того, що він збирається перейти до наступу. Проте ми надзвичайно пильні і уважні до російської (військової) позиції, щоб уникнути гіршого", - заявив офіційний представник французького президента.

Як повідомлялося, Макрон поговорив телефоном з Путіним. Розмова тривала 1,4 год., повідомили у Єлисейському палаці. Зазначається, що основна тема переговорів - це напруженість навколо України.

Після розмови з Путіним Макрон телефоном поговорив з українським колегою Володимиром Зеленським. Зокрема, під час розмови йшлося про "шляхи активізації мирного процесу в межах "нормандського формату" і ТКГ".

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