"Не бачимо відповідей на створені Росією загрози": Зеленський заявив, що поки не бачить закінчення війни

"Не бачимо відповідей на створені Росією загрози": Зеленський заявив, що поки не бачить закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив про відсутність ознак швидкого завершення війни, зокрема такого бажання не видно з боку російської сторони.

Глава держави наголосив, що Україна прагне досягти перемоги у війні якомога швидше, відновити свою територіальну цілісність та розпочати відбудову зруйнованого майна, зокрема за кошти, конфісковані в Росії.

Про це Зеленський сказав під час виступу на віртуальному заході, проведеному інститутом політики Chatham House для обговорення війни.

"Сьогодні вже 72-й день повномасштабної війни, і ми поки не бачимо її закінчення. Не бачимо й не відчуваємо бажання російської сторони. Як не бачимо й вичерпних відповідей на всі створені Росією загрози", – сказав український президент.

"Не було жодного дня з 24 лютого, щоб я й уся наша команда не проводили переговори для отримання необхідної зброї, для погодження необхідних санкцій проти Росії, для організації необхідної співпраці, щоб фіксувати й розслідувати воєнні злочини. Не було жодного дня від початку жорстокої блокади Маріуполя російською армією (це один з прикладів), щоб ми не намагалися знайти дипломатичне рішення для порятунку людей та організації гуманітарних коридорів", – додав Зеленський.

Він поінформував, що держава контактує з усіма, хто може надати Україні фінансову підтримку. Зокрема, вже почали готувати масштабний План відновлення для України, "оскільки не сумніваємося в тому, що нам все ж таки вдасться відстояти нашу незалежність".

Водночас Зеленський заявив, що протягом місяців "ми говоримо про одні й й ті самі речі". Наприклад, про нафтове ембарго проти Росії, про блокування всього банківського сектору держави-терориста.

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"Протягом місяців боремося за достатнє постачання зброї. І я вдячний тим державам, які допомагають нам із перших днів постійно, щоденно. Бо вони правильно оцінили загрозу. Але, на жаль, не всі держави так оцінили. Навіть зараз не всі так оцінюють. Більшість спровокованих Росією викликів і загроз так і не отримали вичерпних відповідей. Ось що головне. Отже, потрібні нові інструменти, потрібно шукати їх постійно. Нова рішучість. Те, що може зупинити не тільки Росію, а й будь-якого потенційного агресора", – наголосив український лідер.

Нагадаємо, у цій же промові Зеленський заявив, що Україна може повністю припинити переговори з Росією і причиною цьому стане вбивство полонених мирних жителів та військових.

Звернення Володимира Зеленського до данського народу в річницю звільнення Данії від нацистів

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