"Не бачу цієї небезпеки": представник України вважає, що ЄС не тиснутиме на державу щодо війни

"Не бачу цієї небезпеки": представник України вважає, що ЄС не тиснутиме на державу щодо війни

Представник України в Єврокомісії Всеволод Ченцов висловив переконання, що надання державі статусу кандидата у члени ЄС не стане приводом для того, аби країни-члени тиснули на Україну в питанні яким має бути закінчення війни.

Лідери Євросоюзу чітко сказали, що це справа виключно України – як проводити переговори Росією.

Про це Ченцов розповів в інтерв’ю ТСН.

"Я не бачу цієї небезпеки, тому що лідери Європейського Союзу, і керівництво інституцій, і держав-членів під час навіть цих візитів, які відбулися останнім часом, чітко артикулювали, що це справа виключно України – як проводити переговори з Російською Федерацією", – сказав представник України в Єврокомісії.

"Це перевіриться на практиці", – відповів він на запитання, наскільки лідері ЄС чесні в цьому.

"На сьогодні, принаймні те, що озвучується політично, і ми підходимо до цього серйозно, і виходимо з презумпції добросовісності. Тобто якщо це заявляється, значить країни сформулювали цю позицію", – додав Ченцов.

"Знову ж таки ми не розглядаємо цей статус кандидата, як якийсь подарунок чи аванс. Ми вважаємо, що це зокрема перспектива членства. Це вчорашнє рішення стосувалося і надання перспективи, і надання статусу, тобто два в одному. Зазвичай – дуже багато часу, інколи роки між першим і другим. Європерспектива – це те, що на мій погляд, Європейський Союз мав надати ще в 2014 році, коли підписувалась Угода про асоціацію. Тобто ми отримали те, чого бракувало в угоді", – розповів представник України.

Нагадаємо, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що представники ЄС та українська влада детально обговорили реформи, які необхідно провести для вступу до Євросоюзу. За словами політикині, багато чого Україна вже зробила, аби отримати позитивне рішення.

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