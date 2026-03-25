Не Балтія, а Одеса: політолог про справжні наміри Путіна

Чи дійсно Путін піде війною на Естонію і до чого тут Україна: відповідь політолога

Попри чутки, що Путін всерйоз надумав напасти на країни Балтії, зокрема Естонію, ймовірність такого сценарію розвитку подій є низькою.

Таку думку в новому подкасті на YouTube каналі Миколи Княжицького висловив політолог Вадим Денисенко, передає «Еспресо».

За словами експерта, Путін живе в двох прямо протилежних логіках: розвалу ЄС і встановлення російського контролю на всьому пострадянському просторі з одного боку, а з другого — повернення на ринок ЄС і зняття санкцій.

Чи допоможе Китай Росії у нападі на Європу

«Багато хто говорить, що союзником Росії у цій всій авантюрі може бути Китай, тому що Китай захоче напасти на Тайвань, а Росія, відповідно, на Балтійські країни. На мій погляд, це нісенітниця, тому, що Китаю точно не потрібна війна в Європі», — вважає експерт.

Денисенко пояснює це щорічними прибутками Китаю з європейського ринку, які складають близько 300 мільярдів доларів.

Рішення Путіна емоційні, а не логічні

Водночас, політолог зауважує, що рішення Путіна суб’єктивні. Він їх приймає на емоціях, а не керуючись логікою.

За його спостереженнями, російський диктатор останнім часом неймовірно важко приймає будь-які рішення. До того ж дослідження та опитування фіксують погіршення життя середньостатистичного росіянина і середньостатистичного бізнесу в РФ. Також наявна велика турбулентність навколо закриття інтернету та Телеграм.

«Путін не хоче приймати ризиковані рішення зараз. Тому ймовірність нападу на країни Балтії на сьогоднішній момент є достатньо низькою», — переконаний Денисенко.

Чи буде ЄС воювати за країни Балтії

Експерт відповів: «Ні в кого наразі немає відповіді на питання, чи будуть німецькі та французькі військові захищати країни Балтії. Я думаю, що зараз ситуація 50/50 і відповіді на це немає ні у кого».

Чи буде війна в Європі, залежить від України

Денисенко вважає, що, безумовно, Путін мріє захопити країни Балтії і Східної Європи. Але для цього росіянам треба окупувати Україну.

«Без цього я не вірю, що вони будуть готові до якихось дій. Особливо, якщо ще й європейці будуть готові захищатися. Ми всі мислимо категоріями Донбасу, а для Путіна питання отримання територій Донбасу вирішене: він сприймає це вже як минулий час, а не майбутній. Зараз їхня стратегічна ціль — Одеса і вихід до Чорного моря. Тоді Росія контролюватиме величезну частину моря — від Грузії до Румунії. І це змінює баланс сил у Чорному морі. Він мислить категоріями Катерини ІІ. Якщо йому не вдасться тут, а я таки переконаний, що не вдасться, то він буде застрягати. Без мобілізації у них не буде сил, щоб рухатися далі», — підсумував експерт.

Чому всі говорять, що Путін нападе на Естонію

Нагадаємо, журналіст Віталій Портников попередив, що Путін готує пастку для НАТО в Естонії за сценарієм Криму та Донбасу.

Раніше есперт Сергій Кузан зазначав, що північно-східні райони Естонії можуть стати ціллю російської агресії. Зокрема, місто Нарва, яке є переважно російськомовним.

За інформацією Bild, РФ розгортає масштабну інформаційно-психологічну операцію проти Естонії, популяризуючи ідею створення так званої «Народної республіки Нарва»

Експерти занепокоєні, що Росія може спробувати використати подібний сценарій — «захист російскомовних» у східній Естонії, де проживають етнічні росіяни, зокрема в місті Нарва.

Навпроти Нарви через річку розташоване російське місто Івангород. 2023 року біля російсько-естонського прикордонного переходу росіяни встановили плакат із написом «Кордони Росії ніде не закінчуються». На ньому, традиційно, зображений диктатор Володимир Путін.