Не Балтія, а Одеса: політолог про справжні наміри Путіна
Експерт пояснив, навіщо Кремлю Одеса перед походом на країни Балтії.
Попри чутки, що Путін всерйоз надумав напасти на країни Балтії, зокрема Естонію, ймовірність такого сценарію розвитку подій є низькою.
Таку думку в новому подкасті на YouTube каналі Миколи Княжицького висловив політолог Вадим Денисенко, передає «Еспресо».
За словами експерта, Путін живе в двох прямо протилежних логіках: розвалу ЄС і встановлення російського контролю на всьому пострадянському просторі з одного боку, а з другого — повернення на ринок ЄС і зняття санкцій.
Чи допоможе Китай Росії у нападі на Європу
«Багато хто говорить, що союзником Росії у цій всій авантюрі може бути Китай, тому що Китай захоче напасти на Тайвань, а Росія, відповідно, на Балтійські країни. На мій погляд, це нісенітниця, тому, що Китаю точно не потрібна війна в Європі», — вважає експерт.
Денисенко пояснює це щорічними прибутками Китаю з європейського ринку, які складають близько 300 мільярдів доларів.
Рішення Путіна емоційні, а не логічні
Водночас, політолог зауважує, що рішення Путіна суб’єктивні. Він їх приймає на емоціях, а не керуючись логікою.
За його спостереженнями, російський диктатор останнім часом неймовірно важко приймає будь-які рішення. До того ж дослідження та опитування фіксують погіршення життя середньостатистичного росіянина і середньостатистичного бізнесу в РФ. Також наявна велика турбулентність навколо закриття інтернету та Телеграм.
«Путін не хоче приймати ризиковані рішення зараз. Тому ймовірність нападу на країни Балтії на сьогоднішній момент є достатньо низькою», — переконаний Денисенко.
Чи буде ЄС воювати за країни Балтії
Експерт відповів: «Ні в кого наразі немає відповіді на питання, чи будуть німецькі та французькі військові захищати країни Балтії. Я думаю, що зараз ситуація 50/50 і відповіді на це немає ні у кого».
Чи буде війна в Європі, залежить від України
Денисенко вважає, що, безумовно, Путін мріє захопити країни Балтії і Східної Європи. Але для цього росіянам треба окупувати Україну.
«Без цього я не вірю, що вони будуть готові до якихось дій. Особливо, якщо ще й європейці будуть готові захищатися. Ми всі мислимо категоріями Донбасу, а для Путіна питання отримання територій Донбасу вирішене: він сприймає це вже як минулий час, а не майбутній. Зараз їхня стратегічна ціль — Одеса і вихід до Чорного моря. Тоді Росія контролюватиме величезну частину моря — від Грузії до Румунії. І це змінює баланс сил у Чорному морі. Він мислить категоріями Катерини ІІ. Якщо йому не вдасться тут, а я таки переконаний, що не вдасться, то він буде застрягати. Без мобілізації у них не буде сил, щоб рухатися далі», — підсумував експерт.
Чому всі говорять, що Путін нападе на Естонію
Нагадаємо, журналіст Віталій Портников попередив, що Путін готує пастку для НАТО в Естонії за сценарієм Криму та Донбасу.
Раніше есперт Сергій Кузан зазначав, що північно-східні райони Естонії можуть стати ціллю російської агресії. Зокрема, місто Нарва, яке є переважно російськомовним.
За інформацією Bild, РФ розгортає масштабну інформаційно-психологічну операцію проти Естонії, популяризуючи ідею створення так званої «Народної республіки Нарва»
Експерти занепокоєні, що Росія може спробувати використати подібний сценарій — «захист російскомовних» у східній Естонії, де проживають етнічні росіяни, зокрема в місті Нарва.
Навпроти Нарви через річку розташоване російське місто Івангород. 2023 року біля російсько-естонського прикордонного переходу росіяни встановили плакат із написом «Кордони Росії ніде не закінчуються». На ньому, традиційно, зображений диктатор Володимир Путін.