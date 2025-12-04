ТСН у соціальних мережах

"Не бажано": прем’єр Бельгії зробив гучну заяву про поразку Росії у війні

Барт де Вевер назвав поразку Росії у війні «небажаною» через наявність у неї ядерної зброї.

Ірина Лаб'як
Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер / © Associated Press

Колись війна в Україні припиниться, але Росія ніколи її не програє. Навіть не бажано, щоб країна з ядерною зброєю програла війну і стала повністю нестабільною.

Таку думку висловив прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, відповідаючи на запитання головного редактора видання La Libre Доріана де Меюса.

Де Вевер вважає, що після завершення війни держава-агресор має самостійно відмовитися від усіх своїх активів або їхньої частини. Однак політик також висловив думку, що Росія не програє у війні з Україною. Ба більше, політик назвав поразку Росії у війні «небажаною».

«Колись ця війна припиниться. Але Росія ніколи не програє цю війну. Навіть не бажано, щоб країна з ядерною зброєю програла війну і стала повністю нестабільною. Це навіть не в наших інтересах. Тож це ілюзія, що колись ми повернемо заморожені активи, бо Росія програє війну і буде змушена їх віддати», — висловився бельгійський прем’єр.

Він також звернув увагу на погрози з боку Росії тим, що у разі конфіскації її активів, Бельгія «відчуватиме це до самої вічності».

«Я думаю, що це російською означає, що вони розглядають можливість відправити нас у вічність. Ми вже бачимо дрони, що наближаються, тож не варто цього боятися, але казати, що це неважливо, це не так. Вони можуть здійснити контрконфіскації в Росії… Усі заводи бельгійців у Росії вони заберуть», — припустив де Вевер.

Він додав, що потім уразливими до контрконфіскацій можуть стати і всі інші країни Європи, які погодились із рішенням щодо конфіскації російських активів.

«Суди в Росії почнуть нас засуджувати», — додав очільник уряду Бельгії.

Нагадаємо, раніше де Вевер у листі до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн заявив, що план ЄС про використання заморожених російських державних активів для фінансування України є «принципово хибним» і може поставити під загрозу укладення мирної угоди.

Зауважимо, що напередодні ЄС представив пакет пропозицій для довгострокової підтримки України протягом 2026-2027 років. Пропонуються два механізми фінансування: запозичення ЄС під гарантії бюджету та «репараційний кредит» із використанням залишків коштів у фінустановах, де зберігаються заморожені активи РФ. Пакет містить запобіжники від можливої російської помсти, включно з механізмом солідарності для захисту європейських інституцій і забороною повертати заморожені активи Росії до виплати репарацій. Пропозиції ще мають схвалити Європарламент і Рада ЄС, а лідери країн планують обговорити їх на саміті 18-19 грудня.

