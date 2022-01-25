"Не бійтеся Інтернету і вірте в Україну": Зеленський вчергове звернувся до українців

"Не бійтеся Інтернету і вірте в Україну": Зеленський вчергове звернувся до українців

Президент розповів українців, те, що їм "дійсно потрібно і корисно знати".

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 25 січня, в черговий раз звернувся до українців у відеозверненні.

Глава держави закликав співвітчизників не вірити феками, а "вірити Україні".

"Щодня ви читаєте, чуєте, бачите десятки новин. Далеко не всі, на жаль, мають дійсно щиру мету. Деякі – є просто чутками. Деякі – відвертими фейками. А деякі, без розуміння глобального контексту, можуть підштовхувати до невірних висновків, змушувати відчувати тривогу", — зазначив Зеленский.

Він запевнив, що влада робить усе необхідне, аби українцям було "мирно, тепло, ситно, і щоб усі були здорові".

"Не бійтеся Інтернету. Нехай Інтернет боїться нас. Чим можна його налякати? Здоровим, критичним, логічним і позитивним мисленням", — сказав Зеленський.

ООС

Президент запевнив, що минулу добу ситуація на сході України – "досить спокійна". За його словами, дійсно на фронті є обстріли, порушення режиму припинення вогню, а російські війська продовжують перебувати біля наших кордонів.

"Але найголовніше – у нас нуль поранених. І нуль вбитих", — сказав президент.

Нагадаємо, що у звіті штабу ООС за сьогодні, 25 січня, зазначається, що окупанти поранили двох українських військових.

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