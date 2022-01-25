"Не бійтеся Інтернету і вірте в Україну": Зеленський вчергове звернувся до українців

Президент розповів українців, те, що їм "дійсно потрібно і корисно знати".
Президент Володимир Зеленський сьогодні, 25 січня, в черговий раз звернувся до українців у відеозверненні.
Глава держави закликав співвітчизників не вірити феками, а "вірити Україні".
"Щодня ви читаєте, чуєте, бачите десятки новин. Далеко не всі, на жаль, мають дійсно щиру мету. Деякі – є просто чутками. Деякі – відвертими фейками. А деякі, без розуміння глобального контексту, можуть підштовхувати до невірних висновків, змушувати відчувати тривогу", — зазначив Зеленский.
Він запевнив, що влада робить усе необхідне, аби українцям було "мирно, тепло, ситно, і щоб усі були здорові".
"Не бійтеся Інтернету. Нехай Інтернет боїться нас. Чим можна його налякати? Здоровим, критичним, логічним і позитивним мисленням", — сказав Зеленський.
ООС
Президент запевнив, що минулу добу ситуація на сході України – "досить спокійна". За його словами, дійсно на фронті є обстріли, порушення режиму припинення вогню, а російські війська продовжують перебувати біля наших кордонів.
"Але найголовніше – у нас нуль поранених. І нуль вбитих", — сказав президент.
Нагадаємо, що у звіті штабу ООС за сьогодні, 25 січня, зазначається, що окупанти поранили двох українських військових.
Нормандський формат
Завтра, 26 січня, має відбудетися зустріч радників Нормандського формату. За словами президента, влада працює, аби якомога швидше відбулась зустріч очільників держав "нормандської четвірки". Зеленський переконаний, що саме ця зустріч прискорить встановлення миру в Україні.
"Рожевих окулярів немає. Дитячих ілюзій немає. Але є надія, спокій, витримка і робота 24 на 7. А отже буде результат", — сказав він.
"Евакуація" дипломатів
Володимир Зеленський вважає, що виїзд деяких дипломатів і співробітників посольств з України не означає неминучу ескалацію. Глава держави називає це "тонкощами складної дипломатичної гри".
Опалювальний сезон
Президент в черговий раз запевнив, що цей опалювальний сезон "пройде нормально". Він наголосив, що країні вистачає і газу, і вугілля. А владі "вистачить сил, аби тримати все під контролем і перемагати усі спроби дестабілізації". Хоча Зеленський визнав, що "спроб аби спричинити кризу, вистачає".
COVID-19
За словами Зеленського, в Україні "величезна кількість" вакцин проти коронавірусу. Кількість вільних ліжок у COVID-лікарнях – більше 70% відсотків.
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