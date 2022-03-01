Не буде паспортів путінським друзям: Європа більше не надаватиме громадянство росіянам

Не буде паспортів путінським друзям: Європа більше не надаватиме громадянство росіянам

Впливу РФ у ЄС більше не буде, наголосила Мецола.

Європа більше не може видавати паспорти путінським друзям.

Про це 1 березня заявила голова Європейського парламенту Роберта Мецола.

"Європа більше не може залежати від впливу з Кремля. Ми повинні подвоїти зусилля, що диверсифікувати наші енергетичні системи для того, щоб мати Європу, яка більше не залежить від автократії. Ми більше не можемо казати, що російські гроші приймаються тут і давати можливості Кремлю купувати вплив. Такі впливи не повинні мати місце в Європі і більше вони не матимуть. Ми більше не можемо дозволити собі паспорти путінським друзям в обхід наших систем безпеки", - заявила вона.