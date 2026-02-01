"Не буде плювання в обличчя нашим офіцерам": Трамп жорстко висловився про протести у США

Дональд Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп оголосив новий підхід до реагування на протести та заворушення у містах. За його словами, федеральні сили не втручатимуться у такі ситуації, якщо місцева влада самостійно не попросить про допомогу.

Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

Він зазначив, що дав відповідні вказівки міністерці внутрішньої безпеки Крісті Ноем — не застосовувати федеральні ресурси для придушення протестів у містах, очолюваних демократами, без офіційного запиту від місцевого керівництва.

Водночас президент наголосив, що федеральні об’єкти перебуватимуть під посиленою охороною. За його словами, захист державної власності залишатиметься пріоритетом для федеральних служб.

Трамп заявив, що доручив Службі імміграційного та митного контролю (ICE) та Прикордонній службі жорстко реагувати на загрози федеральній інфраструктурі. Він підкреслив, що напади на офіцерів або пошкодження урядового майна матимуть правові наслідки.

Президент також звернувся до місцевої влади, наголосивши, що саме муніципалітети та штати мають першочергово відповідати за порядок на своїй території. За його словами, якщо регіональна влада не впорається із заворушеннями, федеральна допомога може бути надана одразу після офіційного звернення.

Трамп додав, що його обрали з мандатом на посилення безпеки кордонів, національної безпеки та підтримку «закону й порядку», і саме таку політику він планує продовжувати.

Раніше повідомлялося, що вбивство протестувальника у Міннесоті може спричинити новий шатдаун у США.

Ми раніше інформували, що через три тижні після скандального вбивства жінки в Міннеаполісі співробітниками імміграційної та митної служби США (ICE) у тому ж місті знову застрелили людину.