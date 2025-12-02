Путін пригрозив Європі “катастрофою”: що відомо

Володимир Путін / © Associated Press

Російський «фьюрер» Володимир Путін виступив із гучною заявою. Він пригорозив європейським країнам про «катастрофічні наслідки», якщо вони наважаться розпочати військовий конфлікт із Росією.

Про це повідомляють пропагандистські російські медіа.

«Якщо Європа розпочне війну з Росією, то скоро Москві „не буде з ким домовлятися“. Росія не збирається воювати з європейськими країнами, але якщо Європа розпочне війну — Росія готова „прямо зараз“», — зазначив російський диктатор.

Нагадаємо, латвійська євродепутатка Сандра Калнієте заявила, що «продаж» України російському «фюреру» Володимиру Путіну матиме катастрофічні наслідки і для самих США.

Речник Кремля Дмитро Пєсков перед зустріччю Путіна та Віткоффа заявив, що нібито агресорка Росія залишається відкритою до мирних переговорів. Мовляв, Росія «високо цінує» зусилля адміністрації Дональда Трампа у врегулюванні українського конфлікту.