"Не будемо покривати безумство": Венедіктова обіцяє ефективне розслідування справи нападу на журналістів

"Не будемо покривати безумство": Венедіктова обіцяє ефективне розслідування справи нападу на журналістів

За словами генпрокурорки, перешкоджання журналістам не вичистиш з флешок – відповідальність неминуча.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова відреагувала на інцидент, пов'язаний з грубим застосуванням сили стосовно журналістів у офісі державного банку. Прокурори і поліцейські активно працюють над розслідуванням інциденту.

"В цьому питанні немає місць для роздумів - справедливе та ефективне розслідування, підозра, передача в суд, вирок. Ми в Офісі Генпрокурора не можемо і не будемо покривати, вибачте, безумство, продемонстроване співробітниками державного банку. Реакція на вчинок повинна бути адекватною в нашій державі і ми це доведемо. Меморандум, який ми підписали з медіа організаціями - це реальні наміри, а не просто формальність.", - написала вона на сторінці у Facebook.

За словами генпрокурорки, перешкоджання журналістам не вичистиш з флешок – відповідальність неминуча. Не змінить суті проблеми і складання повноважень.

Венедіктова наголосила, що прокурори і поліцейські активно працюють над розслідуванням цього просто неприпустимого інциденту. Вже найближчим часом відбудуться слідчі дії із потерпілим журналістом і до матеріалів має бути долучений оригінал відновленого відеозапису конфлікту. Відповідальним буде повідомлено про підозру.

"Ми рухаємося швидко і по закону, бо свобода слова має бути недоторканою цінністю в цій країні", - резюмувала вона.

Нагадаємо:

Журналісти "Схем" заявили про напад під час інтерв’ю з очільником держбанку. 4 жовтня під час інтерв’ю із головою правління державного "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером у знімальної групи забрали техніку та видалили відеозаписи.

під час інтерв’ю з очільником держбанку. 4 жовтня під час інтерв’ю із головою правління державного "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером у знімальної групи забрали техніку та видалили відеозаписи. Згодом журналістам вдалося відновити видалений відеозапис , на якому зафіксовані вказівки Мецгера забрати техніку і "вичистити все це г**но". Також із відеролику зрозуміло, що знімальну групу закрили у приміщенні та не випускали.

, на якому зафіксовані вказівки Мецгера забрати техніку і "вичистити все це г**но". Також із відеролику зрозуміло, що знімальну групу закрили у приміщенні та не випускали. Своє обурення щодо інциденту вже висловили дипломатичні представництва США та Великої Британії, а Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів".

за статтею "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів". На час розслідування нападу на журналістів "Схем" голова "Укрексімбанку" склав повноваження.

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