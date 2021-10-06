"Не будемо покривати безумство": Венедіктова обіцяє ефективне розслідування справи нападу на журналістів

За словами генпрокурорки, перешкоджання журналістам не вичистиш з флешок – відповідальність неминуча.
Генпрокурорка Ірина Венедіктова відреагувала на інцидент, пов'язаний з грубим застосуванням сили стосовно журналістів у офісі державного банку. Прокурори і поліцейські активно працюють над розслідуванням інциденту.
"В цьому питанні немає місць для роздумів - справедливе та ефективне розслідування, підозра, передача в суд, вирок. Ми в Офісі Генпрокурора не можемо і не будемо покривати, вибачте, безумство, продемонстроване співробітниками державного банку. Реакція на вчинок повинна бути адекватною в нашій державі і ми це доведемо. Меморандум, який ми підписали з медіа організаціями - це реальні наміри, а не просто формальність.", - написала вона на сторінці у Facebook.
За словами генпрокурорки, перешкоджання журналістам не вичистиш з флешок – відповідальність неминуча. Не змінить суті проблеми і складання повноважень.
Венедіктова наголосила, що прокурори і поліцейські активно працюють над розслідуванням цього просто неприпустимого інциденту. Вже найближчим часом відбудуться слідчі дії із потерпілим журналістом і до матеріалів має бути долучений оригінал відновленого відеозапису конфлікту. Відповідальним буде повідомлено про підозру.
"Ми рухаємося швидко і по закону, бо свобода слова має бути недоторканою цінністю в цій країні", - резюмувала вона.
Нагадаємо:
- Журналісти "Схем" заявили про напад під час інтерв’ю з очільником держбанку. 4 жовтня під час інтерв’ю із головою правління державного "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером у знімальної групи забрали техніку та видалили відеозаписи.
- Згодом журналістам вдалося відновити видалений відеозапис, на якому зафіксовані вказівки Мецгера забрати техніку і "вичистити все це г**но". Також із відеролику зрозуміло, що знімальну групу закрили у приміщенні та не випускали.
- Своє обурення щодо інциденту вже висловили дипломатичні представництва США та Великої Британії, а Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів".
- На час розслідування нападу на журналістів "Схем" голова "Укрексімбанку" склав повноваження.