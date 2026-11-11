"Не будемо терпіти це лайно": Фіцо заявив, що Мерц на нього кричав через Україну

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо / © Associated Press

Реклама

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив канцлера Німеччини Фрідріха Мерца у тиску через допомогу Україні та блокування антиросійських санкцій. Фіцо заявив про емоційну телефонну розмову з Мерцом, під час якої той нібито погрожував припинити фінансування Словаччини.

Про це повідомило словацьке видання Denník N.

Реклама

Фіцо заявив, що Мерц нібито погрожував Братиславі припиненням фінансування під час однієї з телефонних розмов. За словами словацького прем’єра, розмова відбулася на тлі суперечки щодо санкцій проти Росії.

Реклама

Фіцо розкритикував позицію Берліна, назвавши її шантажем, і наголосив, що Словаччина самостійно визначатиме свою політику та ухвалюватиме рішення з питань, які вважає принциповими.

«Те, що робить федеральний канцлер, — це типовий шантаж, і я його відкидаю», — заявив очільник словацького уряду.

Він підкреслив, що Словаччина, як і Німеччина, має право вето в Євросоюзі, тому Берлін не може диктувати Братиславі, як голосувати з питань європейської політики.

«Великі німці щось кажуть, тож давайте будемо ганятися за цим? Ні, не будемо», — додав Фіцо.

Реклама

Фіцо проти допомоги для України

Окремо він заявив, що Словаччина не планує виділяти кошти на подальшу фінансову підтримку України.

«Що це за нісенітниця? Чого вони від мене хочуть? Мені що, має бути страшно, що канцлер Німеччини щось каже? Ми не будемо терпіти це лайно від канцлера Німеччини«, — заявив словацький прем’єр.

Сварка Фіцо з Мерцом через санкції проти РФ

Під час виступу Фіцо також згадав про попередній конфлікт із Мерцом. За словами політика, він виник після того, як Словаччина заблокувала черговий пакет санкцій ЄС проти Росії.

Фіцо стверджує, що після цього Мерц зателефонував йому та емоційно відреагував на рішення словацької сторони. Зокрема, німецький канцлер нібито вимагав пояснити, чому Братислава блокує санкційні обмеження, посилаючись на інтереси Словаччини.

Реклама

«Я пам’ятаю першу розмову з ним, коли він мені зателефонував і кричав у слухавку, що я роблю, коли я блокував санкції проти Російської Федерації на той час, бо це стосувалося словацьких інтересів там. І що він зупинить усі наші гроші, і я не знаю що ще», — розповів Фіцо.

Водночас словацький прем’єр не навів додаткових деталей щодо тієї телефонної розмови. За його словами, тоді йшлося насамперед про національні інтереси Словаччини та її позицію щодо санкцій проти Москви.

Нагадаємо, у жовтні Словаччина та Угорщина відмовилися фінансувати додаткову допомогу Україні у 70 млрд євро на 2027 рік. Фіцо заявляв про відсутність консенсусу щодо бюджету ЄС на 2028-2034 роки, складнощі з досягненням домовленостей до кінця року та небезпеку пов’язувати бюджетні переговори з грошима для Києва.

А напередодні Фіцо назвав шантажем вимогу Мерца щодо обов’язкової фінансової участі всіх країн ЄС у підтримці України. Прем’єр Словаччини заявив, що не поступиться. Суперечка виникла після листа канцлера Німеччини до Євроради, у якому той зазначив, що поточне навантаження допомоги Києву розподілене нерівномірно, і висунув справедливий внесок усіх держав умовою для подальшого обговорення інших фінансових питань ЄС.

Новини партнерів

Новини партнерів