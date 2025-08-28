"Не будьте наївними щодо Путіна": генсек НАТО прокоментував удари Росії по Києву

Марк Рютте / © Associated Press

Цієї ночі Росія здійснила чергову атаку на Україну. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що «не варто бути наївними щодо Володимира Путіна».

Про це повідомляє NATO in Ukraine.

«Безневинні мирні громадяни та цивільна інфраструктура знову були під обстрілом внаслідок російських атак на Україну», — підкреслив він.

Представництво НАТО в Україні висловило щирі співчуття жертвам і їхнім родинам, а також підтримку міжнародним колегам, представництвам Європейського Союзу та Британської Ради в Україні, які також постраждали від обстрілу.

Нагадаємо, сьогодні Київ пережив трагічну атаку. Наразі внаслідок російського удару у столиці України загинуло вже 19 людей.

Внаслідок масованої атаки у столиці горіли житлові будинки та об’єкти інфраструктури в різних районах. Зокрема, сталися удари ракетами по п’ятиповерхівці в Дарницькому районі. Повністю знищений третій під’їзд цього будинку.

Відомо, що під час нічної атаки росіяни завдали удару по будівлі Європейського Союзу в Києві. Внаслідок обстрілу пошкоджена місія ЄС в Україні. Це пряме порушення Віденської конвенції, оскільки атака була спрямована проти дипломатів.