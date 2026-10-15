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"Не буду президентом 40 років": Зеленський зробив заяву на тлі вимог Трампа про відставку
Зеленський відреагував на вимогу Трампа змінити президента України і запевнив, що це — проросійська риторика.
Президент Володимир Зеленський прокоментував заклик Трампа до своєї відставки, який пролунав минулими вихідними.
Про це глава держави сказав в інтерв’ю Financial Times.
Зеленський заявив, що це «риторика», яка не сподобається американцям і лише зміцнить позиції Путіна.
«Я думаю, що це помилка говорити про це, бо це не підтримка мене. І для чого? Я не знаю. І американцям така риторика не сподобається, я так думаю. Тож це не допомагає і президенту (Трампу — ред) також», — вважає глава держави.
Зеленський запевнив, що «не тримається за крісло» і «не буде президентом 40 років».
«Для мене це не має значення. Важливо… те, що Путін не відчуває тиску. Коли він не відчуває тиску, він нападає, тому що знаєте… це приносить йому величезне задоволення», — сказав український президент.
На думку Зеленського, розкол між Європою та США чи між Україною та США допомагає Путіну згуртувати свій народ.
«Це дає йому відчуття успіху. Це допомагає йому відчувати, що він не програє, що він перемагає», — заявив Зеленський.
Нагадаємо, днями Дональд Трамп заявив, що «настав час для України обрати нового президента». Ілон Маск публічно підтримав Трампа в його критиці Володимира Зеленського, заявивши, що український президент нібито «зайшов надто далеко».
Раніше Володимир Зеленський заявив, що його зрадили, і розкритикував Трампа.