"Не будуйте ілюзій": Подоляк назвав реальну мету Росії, яка "хоче" переговорів

Подоляк наголосив, що "єдиний правильний шлях" – "зброя, зброя і ще раз зброя для України".

Росію не цікавлять переговори про мир та дипломатичне врегулювання війни проти України. Країна-агресорка насправді прагне "миру" задля оперативної паузи.

Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк написав у Мережі.

У контексті пропонованих агресором переговорів Подоляк наголосив, що головне що цікавить Росію – обов'язкова капітуляція України.

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"Хто взагалі сказав, що Росію цікавлять "переговори", "дипломатичне врегулювання" та інші розмови про мир? Росію насправді цікавить лише свій власний непрограш у війні, обов'язкове збереження частини окупованих територій, безкарність за військові злочини, збереження репутації ключового "бєспрєдєльщика" серед специфічних країн, а головне – обов'язкова капітуляція України", – йдеться в заяві.

Радник голови ОП додав, що така капітуляція може мати різний вигляд: або "ультимативно невигідних угод", або затяжної війни, або глибокої внутрішньополітичної кризи.

"Не будуйте ілюзій щодо Росії! "Мир" для них – це лише оперативна пауза, щоб пройти через мілітарно-пропагандистську модернізацію та продовжити системно руйнувати демократії", – наголосив Подоляк.

"Тому зброя, зброя і ще раз зброя для України. Це єдиний правильний шлях", – додав він.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про начебто готовність РФ до переговорів про "постконфліктне врегулювання кризи в Україні" та про подальше "співіснування" із Заходом.

Однак президент України Володимир Зеленський 4 листопада заявив, що влада не має намірів сідати за стіл переговорів з Росією. Глава держави також сказав про відсутність тиску з цього приводу з боку західних партнерів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський сказав правду про перемовини з Росією!

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