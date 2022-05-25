"Не було звички брати до уваги Україну: Зеленський розкритикував західних політиків, які закликають "врахувати інтереси РФ"

"Не було звички брати до уваги Україну: Зеленський розкритикував західних політиків, які закликають "врахувати інтереси РФ"

Президент Зеленський розповів, що попри злочини росіян в Україні, на Заході починають звучати тези про інтереси РФ.

Президент Володимир Зеленський вважає, що багато потужних країн світу не звикли "брати до уваги Україну".

Про це глава держави розповів у своєму традиційному відеозверненні увечері 25 травня.

"Не було такої звички – брати до уваги Україну. Хоча в них є звичка брати до уваги Росію. Причому й тоді, коли для цього немає об'єктивних підстав. Для них це зручно. І справді звично. Часто дуже вигідно. Називати тих чи інших політиків Росії "героями Достоєвського", ніби це щось їм пробачає. Розповідати про нібито історичну сферу впливу Росії. І про нібито баланс у відносинах у Європі, який без Росії нібито неможливий", – зазначив Зеленський.

Президент зазначачив, що хоч би що робила російська держава, знаходиться хтось, хто каже врахувати її інтереси. Зокрема, цьогоріч у Давосі ця теза знову прозвучала.

"Попри тисячі російських ракет, які вдарили по Україні. Попри десятки тисяч убитих українців. Попри Бучу й Маріуполь тощо. Попри зруйновані міста. І попри побудовані російською державою "фільтраційні табори", у яких убивають, катують, ґвалтують і принижують, як на конвеєрі. Росія зробила це все у Європі", – підсумував він.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що світ виявився неготовим до української сміливості.

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