Не час просити Путіна про перемир’я: Трамп назвав спосіб закінчити війну

Президент США Дональд Трамп вважає, що зараз не час просити російського президента Володимира Путіна про перемир’я у війні в Україні.

Про це він сказав журналістам перед поверненням до США після офіційного візиту до Великої Британії на борту президентського літака Air Force One.

«Потрібно ще більше знизити ціни на нафту. Якщо це вдасться — війна закінчиться», — припустив Трамп.

Американський президент також пообіцяв діяти жорстко, якщо виникне така потреба.

Раніше президент США Дональд Трамп після зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером заявив, що зможе змусити Росію закінчити війну, знизивши ціни на нафту.