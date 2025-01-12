Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Не через НАТО: Подоляк відповів Трампу щодо причин вторгнення Росії до України

Не через НАТО: Подоляк відповів Трампу щодо причин вторгнення Росії до України

Михайло Подоляк / Фото: Associated Press

Тема НАТО — це всього лише пропагандистський спосіб Росії.

Експансія НАТО на схід і початок переговорів про вступ України до Альянсу не були справжніми причинами, через які Росія розпочала повномасштабну війну.

Це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі FREEДОМ.

"Немає концепції чи політики, здатних спровокувати Росію на війну. Росія завжди готувалася до війни. Російська Федерація налаштована на війну. Вона не може існувати поза війною. Тобто вона рано чи пізно обов’язково переходить до експансіонізму — розміщуєте ви десь бази НАТО чи ні", — зазначив він.

На його думку, тема НАТО — це всього лише пропагандистський інструмент Росії, не пов’язаний з реальністю.

Подоляк також переконаний, що Росія продовжуватиме атакувати пострадянський простір у різних формах, ведучи "холодні, гарячі, гібридні війни".

Нагадаємо, обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сказав, що розуміє почуття Путіна щодо членства України в НАТО, та переклав відповідальність за розвʼязування війни на свого попередника Джо Байдена.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація