«Не через Польщу»: Зеленський змінив маршрут до країн Європи

Володимир Зеленський / © Getty Images

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7 червня президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії з офіційним візитом. Цього разу глава держави вперше використав новий маршрут для перельоту до Європи.

Про це свідчать дані сервісу FlightAware, інформує 24 канал.

Згідно з інформацією ресурсу, вранці 7 червня літак українського президента вилетів із польського міста Жешув до Кишинева, а потім борт продовжив шлях до Лондона.

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Раніше аеропорт Жешув — Ясьонка залишався головним логістичним вузлом для міжнародних поїздок президента України та офіційних делегацій. Саме через цей польський аеропорт найчастіше здійснювалися закордонні візити українських посадовців.

Офіційних пояснень щодо зміни маршруту наразі немає.

Водночас така зміна відбулася на тлі чергового загострення у відносинах між Україною та Польщею. Причиною дискусій стало перейменування одного з підрозділів Сил спеціальних операцій на честь героїв УПА.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський у Лондоні назвав головними темами зустрічі з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини.

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Ми раніше інформували, що рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти одній з військових частин звання «Героїв УПА» викликало хвилю обурення в Польщі та спровокувало переговори на високому рівні.

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