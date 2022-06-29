Не червона кнопка: експертка пояснила, що насправді міститься в "ядерній валізці"

Не червона кнопка: експертка пояснила, що насправді міститься в "ядерній валізці"

У "ядерній валізці", яку носять за лідерами держав з ядерним статусом, розташована не червона кнопка запуску ракет, а система, через яку президент може зв'язатися зі своїми відповідними силами.

Ця валіза з'єднана із системою попередження ракетного удару.

Про це дослідниця центру російських та євразійських студій Гарвардського університету, експертка з питань ядерної безпеки Мар’яна Буджерін розповіла "Радіо НВ ".

"Це фактично система, через яку головнокомандувач, президент, може зв'язатися зі своїми силами, штабом сил цього ядерного стримування", ­– пояснила вона.

Експертка уточнила, що ця валіза з'єднана із системою попередження ракетного удару, і якщо з військових супутників надходить інформація про загрозу, то система подає певний знак. Після цього відбувається перевірка, чи справді сигнал тривоги надійшов обґрунтовано. Якщо ні, то він скасовується.

"Якщо дійсно є ось удар, ракета, скажімо, що летить у напрямку цієї самої Росії, тоді президент має певні коди, які він може ввести в цю систему для того, щоб вона активізувалася. У нього тепер є прямий зв'язок зі штабом цих стратегічних сил, відповідно цей штаб має зв'язок аж до всіх цих частин, людей, командних пунктів, що керують цими ракетами. І через систему кодів надається фактично авторизація запуску ракети", – пояснила Буджерін.

"Але ця система дійсно багатоступенева і складна. Ось, скажімо, тієї ж червоної кнопки, її не існує", – зауважила експертка.

Вона додала, що президент може ухвалити рішення і здійснити ядерний удар у відповідь у період від 15 до 30 хв.

Нагадаємо, напередодні лідери G7 оприлюднили спільну заяву, в якій наголосили, що застосування Росією ядерної зброї в Україні матиме суворі наслідки.