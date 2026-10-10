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"Не чіпайте дизель": Трамп поставив ультиматум Зеленському і накинувся зі звинуваченнями
Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський проігнорував його прохання щодо дизельного пального.
Президент США Дональд Трамп заявив, що звертався до президента України Володимира Зеленського із закликом утриматися від атак на інфраструктуру виробництва та переробки дизельного пального.
Про це американський лідер повідомив під час розмови з журналістами.
«Ми сказали Зеленському: „Робіть, що хочете, але не чіпайте дизельне пальне“», — зазначив Трамп.
Водночас Трамп виставив чергову порцію претензій через дії української сторони.
«А що він зробив? Він пішов і атакував дизельне паливо», — бідкається американський президент.
Після цього політик взагалі спробував диктувати свої правила, дивуючись «непослуху» України: «Він може робити все, що захоче, але цього він не може».
Нагадаємо, за даними Axios, Вашингтон пов’язав рішення про експорт російського палива із відмовою України припинити удари по НПЗ.
Раніше ми писали, що переговори між Україною та США в Маямі, заплановані на 9–10 жовтня, завершилися раніше, ніж очікувалося. В Офісі президента пояснили, що зустріч не скасовували, однак перший день консультацій пішов не за планом.