Не дамо Путіну комфортно почуватись і руйнувати безпеку - президентка Європарламенту

Про це повідомляє Укрінформ.

«Наша підтримка України не повинна слабшати ні в якому разі. Це має бути протилежність тому, що думає собі Путін. Ми не дамо йому комфортно почуватись і руйнувати безпеку Європи, як він намагається руйнувати Україну. Ця війна, яка точиться на нашому континенті, завжди залишається на першому плані», - сказала голова Європарламенту.

Вона жалкує, що торговельні відносини з Москвою, зокрема постачання російського газу, «для багатьох виглядали як фактор стабільності».

За її словами, європейці вже усвідомили цю помилку, а «правда виявилася в тому, що ніщо не завадило Росії напасти на Україну в найбрутальніший та протизаконний спосіб».

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Мецола додала, що Європа повинна озброюватись, аби захищатись і відповісти на найважливіше питання - наскільки її демократія сильна, щоб протистояти тотальним загрозам. «Тепер це питання виживання для Європи», - зазначила президентка ЄП.

«У нас немає іншого вибору, як захищати наше право, наші цінності, наші демократичні моделі. У нас немає альтернативи», - підкреслила вона, зауваживши, що «залишити Україну буде помилкою моральною та політичною. Тому ми зараз знаходимо всі шляхи, щоб підтримувати Україну так потужно, як ми можемо»

Роберта Мецола закликала Францію як одного з головних гравців на європейській сцені займати зрілу та відповідальну позицію, з якою разом Європа повинна еволюціонувати та змінюватися, щоби не ослабнути.

Раніше очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба висловив думку, що Єврокомісія дасть позитивний висновок стосовно початку переговорів про вступ України до Євросоюзу до кінця поточного року. Він зазначив, що Київ "зробив усе", щоб отримати позитивний висновок від Європейської комісії.

А вже 5 жовтня стало відомо, що очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн може приїхати до Києва напередодні офіційного оприлюднення оцінки ЄС щодо українського прогресу. Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк і припустив, що "вона не поїхала б туди напередодні публікації звітів про розширення Єврокомісії, якби не мала хороших новин".

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