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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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"Не дамо себе залякати": у Чехії відповіли на слова Путіна про "переговори"

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Україна і Захід домагаються миру, а Путін хоче продовжувати стріляти.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. / © Associated Press

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський розкритикував останні заяви російського диктатора Володимира Путіна, заявивши, що саме Кремль прагне продовження війни, тоді як Україна й демократичний світ домагаються миру.

Про це Ліпавський написав у соціальній мережі Х.

“Все просто: Україна і демократичний світ вимагають припинення вогню, Путін хоче продовжувати стріляти”, – написав міністр.

В ефірі телеканалу CNN Prima News він наголосив, що саме Україна має визначати умови миру, і провів історичну паралель із Мюнхенською змовою 1938 року.

“Тоді нам, чехам, продиктували, що ми повинні віддати свою територію. Після цього не настав мир — почалася Друга світова війна. Ми не маємо права допустити повторення цього сценарію”, — зазначив глава МЗС Чехії.

Він також додав, що Кремль “вульгарно відкинув” останній заклик Заходу до припинення вогню, а погрози ядерною війною назвав типовим прийомом російської пропаганди: “Не дамо себе залякати”.

Ліпавський підкреслив, що санкції діють:

“Росія страждає економічно, вона втратила значну частину прибутків від викопних ресурсів. Чехія відрізалась від цих поставок, і Росія більше не може тримати нас за горло. Євросоюз має залишатись послідовним у питанні енергонезалежності”.

Раніше президент Росії Володимир Путін несподівано запропонував провести прямі переговори з Україною в Стамбулі — це спроба повернутися до вигідного для Кремля формату домовленостей 2022 року.

Водночас експерти наголошують, що пропозиція Володимира Путіна про прямі переговори з Україною — це чергова спроба уникнути зобов’язань щодо 30-денного припинення вогню.

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