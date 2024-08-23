"Не дамо спокою триколорам окупанта": Зеленський привітав українців з Днем Прапора

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапора. Він наголосив, що "ми витискаємо з України окупанта, щоб наш синьо-жовтий прапор майорів над гордою землею".

Про це глава держави заявив під час участі в урочистостях з нагоди Дня Державного Прапора України.

"Сьогодні ми – як і завжди напередодні нашого Дня Незалежності України – вшановуємо українські національні кольори. Наш прапор, який веде український народ крізь історію протягом століть. Ми об’єднані цими кольорами, ми об’єднані цим стягом із багатьма поколіннями українців, які бились заради України. Які звільняли від загарбників нашу землю, які мріяли про незалежну Україну і які творили нашу національну державність", – сказав Зеленський.

Він додав, в кольорах українського стягу – увесь досвід народу, його пам’ять та шлях України. Цей шлях ніколи не був легким, але він зробив українців такими сміливими, такими сильними.

Президент вказав, що українці надихають весь світ, повертаючи не лише для себе, але й для людей інших народів упевненість, що у нашому світі все ж таки є місце для справедливості.

"Бо ми зараз, у цій війні – в першу чергу відвойовуємо для України і українців саме право на справедливість, на своє: на свою свободу і національну гідність, на свою безпеку, на свою власну державу і на те, що злочинці, які прийшли зруйнувати Україну і принесли руїни в наш дім, точно матимуть руїни у себе вдома. А також історичний шлях України і дух наших національних кольорів навчив нас тому, що українське – йде вгору, що Україна зміцнюється і досягає своїх цілей тільки за умови, коли наші люди дійсно разом. У єдності – заради синьо-жовтого прапору і України", – виголосив у промові глава держави.

Він наголосив, що ми живемо у визначальний час для України. Українці захищають незалежність держави і захистять.

"Ми витискаємо з України окупанта – і не дамо спокою його триколорам. І ми маємо відбудувати Україну, наш дім, після цієї війни – щоб наш, український синьо-жовтий майорів так, як на це заслуговує Україна – над гордою землею і посеред безпечного, вільного та європейського життя", – сказав Зеленський.

Він також взяв участь в урочистій церемонії підняття державного прапора України.

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

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До слова, у День Прапора України з офіційним візитом до Києва прибув прем’єр Індії Нарендра Моді. У столиці в нього запланована зустріч із Зеленським.

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