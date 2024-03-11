"Не дасть ані копійки": Орбан розповів, як Трамп збирається закінчити війну в Україні

За словами Орбана, Трамп зробить все можливе, щоб Україна більше не могла протистояти Росії.

Угорський премʼєр Віктор Орбан заявив, що кандидат у президенти США Дональд Трамп має "досить детальні плани" завершення війни в Україні, а саме "не дасть жодної копійки" Києву для захисту від російських агресорів.

Про це Орбан заявив в інтервʼю M1, пише Magyar Nemzet.

Він заявив, що "детальні плани" Трампа щодо того, як закінчити війну, "збігаються з інтересами Угорщини".

"Він має дуже чітке бачення, з яким важко не погодитися. Він каже наступне: по-перше, в українсько-російській війні він не дасть жодної копійки. Тому війна закінчиться, тому що очевидно, що Україна не може стояти на власних ногах. Якщо американці не дадуть грошей і зброї разом з європейцями, то війна закінчиться. А якщо американці не дадуть грошей, то європейці самі по собі не здатні фінансувати цю війну. І тоді війна закінчиться", -

Орбан заявив, що США також не хочуть фінансувати безпеку у Європі.

"Якщо європейці бояться росіян або взагалі хочуть мати високий рівень безпеки, вони повинні за це платити. Або будувати власну армію, власне обладнання, або, якщо вони використовують для цього американців, то платити американцям ціну, ціну безпеки. Так що він (Трамп – ред.) говорить прямо і чітко", – сказав прем'єр Угорщини.

Він також зазначив, що Трамп "був першим президентом за довгий час, який не розпочав війну під час свого терміну".

"Тому ми знаємо про нього, ми знаємо з його президентства, що він людина миру. І він не приховує своїх поглядів зараз, він чітко дав зрозуміти, що його мета – принести мир у російсько-українську війну. Ми хочемо якнайшвидшого припинення вогню. Ми хочемо якнайшвидшого закінчення цієї війни, яка повільно наближається до завершення. Я не бачу нікого іншого, хто мав би більше рішучості і сили зробити це, ніж Дональд Трамп", – заявив Орбан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден звинуватив Трампа у зустрічі з “прихильником диктатури”.

Крім того, ми раніше інформували, що Трамп та Орбан провели зустріч та обмінялися компліментами.

Читайте також: