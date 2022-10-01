"Не дасть повернути часи колоніальних завоювань": Зеленський - про реакцію світу на спробу анексії Росією частини України

Десятки країн засудили спроби анексії Росією українських регіонів.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 1 жовтня.

"За сьогодні ще більше голосів приєдналися до засудження псевдореферендумів і спроби анексії Росією нашої території. Я вдячний кожному такому голосу. У підсумку ми маємо вже десятки заяв, які чітко підтримують Україну і міжнародне право, і засуджують Росію за цей черговий агресивний крок", - сказав він.

Зеленський окремо відзначив реакцію на заяви Кремля генерального секретаря ООН.

"Я хочу особливо відзначити заяву генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша. Він прямо сказав, що Росія порушує цілі та принципи ООН, Статут ООН і що псевдореферендуми і спроба анексії не матимуть жодної юридичної сили. Коли на найвищому рівні в ООН звучать такі слова, всі у світі все розуміють. У Росії немає права вето, яке може зупинити чи скасувати це розуміння світу. Росія програє боротьбу за міжнародну спільноту. Світ не дасть повернути часи колоніальних завоювань, злочинних анексій і тотального свавілля замість міжнародного права", - підкреслив президент.

Нагадаємо, що делегація РФ в Раді Безпеки ООН застосувала вето під час голосування резолюції, яка засуджувала кремлівські псевдореферендуми та намагання змінити українські кордони.