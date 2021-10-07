"Не дають матрац і телевізор": адвокат розповів про побутові проблеми Саакашвілі у в'язниці

"Не дають матрац і телевізор": адвокат розповів про побутові проблеми Саакашвілі у в'язниці

Також обмежений список відвідувачів Саакашвілі. В основному його відвідують юристи.

Тюремна адміністрація свідомо створює колишньому президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі побутові проблеми, щоб він почувався незатишно.

Про це заявив адвокат Георгій Гелхаурі, який зустрівся в четвер, 7 жовтня, зі своїм підзахисним у в'язниці, повідомляє MTAVARI CHANNEL.

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"Вони створюють якомога більше проблем, щоб Саакашвілі почувався незатишно. До нього підходять вибірково, йому не дають матрац, телевізор, які він має право мати. Багато засуджених користуються цими правами в установі. У нього немає телевізора тільки тому, що він Михайло Саакашвілі", - зазначив Гелхаурі.

За його словами, в основному Саакашвілі відвідують юристи, а список відвідувачів обмежений.

Нагадаємо:

1 жовтня у Грузії Саакашвілі затримали і помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

і помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі розповіла, що не помилує Міхеіла Саакашвілі , наголосивши, що не допустить дестабілізації в країні.

, наголосивши, що не допустить дестабілізації в країні. За словами очільника МЗС Грузії Давида Залкаліані, про екстрадицію колишнього президента країни Міхеіла Саакашвілі в Україну не може бути й мови. Він порушив не тільки законодавство Грузії у зв’язку із незаконним порушенням кордону, але і з України незаконно виїхав.

Він порушив не тільки законодавство Грузії у зв’язку із незаконним порушенням кордону, але і з України незаконно виїхав. Своєю чергою дівчина експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько заявила, що не планує переїжджати до Грузії. Депутатка зазначила, що у неї і Саакашвілі є багато планів на майбутнє, зокрема і політичних.

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