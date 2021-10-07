"Не дають матрац і телевізор": адвокат розповів про побутові проблеми Саакашвілі у в'язниці

Також обмежений список відвідувачів Саакашвілі. В основному його відвідують юристи.
Тюремна адміністрація свідомо створює колишньому президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі побутові проблеми, щоб він почувався незатишно.
Про це заявив адвокат Георгій Гелхаурі, який зустрівся в четвер, 7 жовтня, зі своїм підзахисним у в'язниці, повідомляє MTAVARI CHANNEL.
"Вони створюють якомога більше проблем, щоб Саакашвілі почувався незатишно. До нього підходять вибірково, йому не дають матрац, телевізор, які він має право мати. Багато засуджених користуються цими правами в установі. У нього немає телевізора тільки тому, що він Михайло Саакашвілі", - зазначив Гелхаурі.
За його словами, в основному Саакашвілі відвідують юристи, а список відвідувачів обмежений.
Нагадаємо:
- 1 жовтня у Грузії Саакашвілі затримали і помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.
- Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі розповіла, що не помилує Міхеіла Саакашвілі, наголосивши, що не допустить дестабілізації в країні.
- За словами очільника МЗС Грузії Давида Залкаліані, про екстрадицію колишнього президента країни Міхеіла Саакашвілі в Україну не може бути й мови. Він порушив не тільки законодавство Грузії у зв’язку із незаконним порушенням кордону, але і з України незаконно виїхав.
- Своєю чергою дівчина експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько заявила, що не планує переїжджати до Грузії. Депутатка зазначила, що у неї і Саакашвілі є багато планів на майбутнє, зокрема і політичних.