Не дійшли до спільного документа - Єрмак про результати зустрічі "нормандської четвірки"

Перемовини у Берліні тривали майже 9 годин.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак оцінив результати зустрічі політичних радників "нормандської четвірки". Він сказав, що під час обговорення представники Франції, України, Росії та Німеччини "не дійшли до спільного документа".

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сказав 11 лютого під час пресконференції в Берліні.

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"Сьогодні (йдеться про 10 лютого - ред.) ми не змогли дійти до спільного документа. Дійсно, сьогодні 9 годин продовжувалися ці перемовини. Але хотів би сказати, було б дуже добре, аби на другу зустріч в "нормандському форматі", після тривалої перерви, ми б таки змогли також щось узгодити. Бажання таке є, але сьогодні відбулося так, як відбулося", - сказав Єрмак.

Нагадаємо, у Берліні завершилися переговори у "нормандському форматі" щодо Донбасу. Зустріч тривала дев'ять годин. Як відомо, українська делегація на переговорах мала за мету домовитися про обмін полоненими та розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи.

Варто зазначити, що попередня зустріч у “нормандському форматі” відбулася у Парижі 26 січня. Після неї Андрій Єрмак заявив про реанімацію "нормандського формату". Представник Росії Дмитро Козак назвав тодішню зустріч "непростою" і заявив, що її основною метою була "інвентаризація різних прочитань Мінських угод".

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