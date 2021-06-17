Не для конкретних рішень: Арестович пояснив мету саміту Байдена і Путіна у Женеві

За словами Арестовича, зустріч лідерів США і РФ "не мала нічого вирішити".

Саміт президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна відбувся не для ухвалення конкретних рішень, а щоб лідери "пристрілялися" один до одного.

Таку думку радник української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович висловив в етері телеканалу "Україна 24".

"Путін сказав гарну річ - він сказав, що про Україну говорили "мазком". А "мазок" беруть, коли треба діагноз встановити. Ця зустріч з самого початку не мала нічого вирішити", - заявив Арестович.

За його словами, під час саміту лідери обох держав мали лише "подивитися один на одного і зрозуміти деякі речі".

"Найголовніша з цих речей - а де межа в людини, яка стратегічна позиція приймається", - вважає радник української делегації в ТКГ.

Він зауважив, що Байден "ставив морально-ціннісний акцент насамперед", тоді як Путін "казав про прагматизм".

"Ось дві позиції. Байден каже: мене не зрозуміє мій народ, якщо я не зроблю те-то. А Путін каже: сторони мають домовлятися, коло питань, яке має загальне значення тощо", - підсумував Арестович.

16 червня Джо Байден та Володимир Путін провели перемовини у Женеві. ТСН.ua у текстовій онлайн-трансляції розповідав, що відбувалося у швейцарському місті та як світ реагував на саміт президентів США та Росії.

Про те, чому Байден не розпочав нове "перезавантаження" з Путіним в Женеві, читайте у матеріалі.

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