“Не дочекаєтеся”: чутки про загибель Турчинова виявилися перебільшеними

Політик порадив тим, хто розганяє інформацію про його смерть, самим починати “копати ями для себе”.

Український політик Олександр Турчинов, який у 2014 році обіймав посаду голови Верховної Ради та виконував обов’язки президента України після втечі Януковича, “розчарував” авторів повідомлення в російських Telegram-каналах про його загибель після ДТП.

Про розповсюджений фейк він написав на своїй сторінці у Facebook.

“В російських змі почали розганяти фейк про мою загибель. Хочу засмутити орків-мрійників – не дочекаєтесь!” - підписав він опублікований скриншот із Telegram-каналу “Сводки ополчения Новороссии”.

У цьому дописі йшлося про ДТП, яка начебто сталася у Києві і внаслідок якої водій Турчинова нібито загинув на місці, а “експрезидент” – дорогою до лікарні.

“Краще вже зараз починайте копати ями для себе. Вони вам знадобляться найближчим часом!” - емоційно відреагував на цей допис Олександр Турчинов.

У коментарях сотні користувачів соцмережі зичать здоров’я Турчинову і зауважують, що російські пропагандисти поскупилися на фантазію для такого допису.

“Як для "кривавого пастора", слабенький сценарій придумали) А як щодо вогнища з казаном і прибити цвяхами, якось в кривавому стилі, а то наче діти малі, якось примітивненько)”, - зауважила одна із коментаторок.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що ніхто з оточення президента РФ Володимира Путіна не розмовлятиме з ним про необхідність закінчити війну, натомість диктатора можуть просто отруїти.

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