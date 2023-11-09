"Не дозріла до членства": що пропонує Угорщина Україні замість вступу в ЄС

В Угорщині знову накинулися на Україну з критикою.

В уряді Угорщини закликали ЄС не розпочинати переговори про членство з Україною через невиконання Києвом умов для вступу.

Про це заявив голова адміністрації угорського прем’єра Віктора Орбана Гергей Гуяш, передає Magyar Nemzet.

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"Ми солідарні з Україною, ми завжди засуджували російську агресію, надавали серйозну фінансову та гуманітарну підтримку, але це не змінює того факту, що Україна не виконує умов, необхідних для переговорів з ЄС, і не виконувала їх навіть раніше, ще до війни. Чи то йдеться про обіцянки, пов’язані з національністю (про права угорської меншини. – Ред.), чи Копенгагенські критерії (вимоги, яким потрібно відповідати країні, щоб вступити до ЄС. – Ред.), чи стан корупції", – сказав Гуяш.

За його словами, Будапешт погоджується із заявою колишнього президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера про "тотально корумповану Україну", яка нібито "не дозріла до членства в ЄС".

Гуяш додав, що Угорщина запропонувала би Україні "привілейоване партнерство" замість членства в ЄС.

Також він вважає, що Євросоюз потребує нової стратегії щодо України.

Раніше повідомлялося, що Угорщина погрожує блокувати початок переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу. Будапешт звинувачує Київ у придушенні прав угорських нацменшин.

В українському уряді відповіли, що відрядили до Будапешта спеціальну делегацію для вирішення цього питання.

Також оільник МЗС Угорщини Петер Сіярто вважає, що Україна не може стати членом ЄС, бо "вступ України до Євросоюзу принесе війну".

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