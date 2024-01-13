Не дозволю нікому в моєму уряді будувати свою позицію на антиукраїнських настроях — новий прем'єр Польщі Туск

У Польщі визнали, що минулий уряд Матеуша Моравецького грав на "антиукраїнських нотах" під час виборів.

Новий прем'єр-міністр Дональд Туск пообіцяв, що більше не буде вагатися у важливих рішеннях, які стосуються війни в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю TVN24.

За словами Туска, прихильністю до України "гралася" польська партія "Право і Справедливість". Але за його каденції таких прецедентів не буде.

"Я в житті не дозволю, щоб хтось у моєму уряді хотів будувати свою позицію на антиукраїнських настроях. Тому що, коли йдеться про війну і нашу прихильність, як і всього західного світу, до України в її протистоянні з Росією, тут не може бути жодних сумнівів. Україна у війні з Росією потребує допомоги від нас і всього світу. Тому що насправді, поки Україна воює з Росією, ми у відносній безпеці", – заявив він.

Туск запевнив, що в майбутньому Варшава буде протистояти будь-яким дискредитуючим заявам щодо допомоги України. Наразі Туск, як прем'єр, вже висловлює відповідну позицію Польщі іншим європейським партнерам.

Чиновник вважає, що Європа має інвестувати більше грошей у зброю та оборону, зважаючи на те, що Росія вдало перевела свою економіку на "військові рейки".

"Ми не можемо вдавати, що нічого не відбувається. У такому питанні, як озброєння і підтримка України у війні, не може бути жодних вагань. Для мене це незаперечний факт", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше новий глава польського уряду Дональд Туск заявив, що Росія може вже через кілька років напасти на Європу, якщо європейські країни не зроблять висновків з перелаштування економіки РФ на воєнні рейки і не посилять можливості свого оборонно-промислового комплексу.

Призначення Дональда Туска новий прем'єром Польщі

Дональда Туска було обрано прем'єр-міністром Польщі 11 грудня. У своєму зверненні до польських парламентарів він неодноразово згадував про Україну та пообіцяв підтримувати нашу державу.

14 грудня Володимир Зеленський і Туск вперше провели телефонну розмову.

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