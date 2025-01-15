Не дозволю використовувати Волинську трагедію з метою політичних ігор – Туск

Такі чутливі питання в історії вимагають емпатії як з боку України, так і з боку Польщі.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не дозволить використовувати Волинську трагедію з метою політичних ігор. Він пообіцяв системно працювати для швидкого та системного розвитку цієї проблеми.

Про це Туск сказав на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та журналістами.

"Інколи це зникає у політичних дискусіях. Це очевидна проблема і потреба польських родин, щоб вони гідно поховали своїх близьких, які стали жертвами Волинської трагедії", – наголосив він.

Туск подякував Зеленському за те, що українці знайшли час, щоб зайнятися цією проблемою.

Раніше йшлося про те, що президент України Володимир Зеленський 15 січня відвідає Польщу, де зустрінеться з прем’єр-міністром Дональдом Туском.

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