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"Не думаю, що це здоровий сарказм": посол України у Лондоні про слова Зеленського щодо "подяки Воллесу щоранку"

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
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"Не думаю, що це здоровий сарказм": посол України у Лондоні про слова Зеленського щодо "подяки Воллесу щоранку"

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко / Фото: УНІАН

Пристайко зазначив, що не варто давати росіянам підстав вважати, що між Україною і Заходом нібито є суперечності.

Посол України у Великій Британії та ексголова МЗС Вадим Пристайко прокоментув саркастичну відповідь Володимира Зеленського у бік міністра оборони Британії Бена Воллеса.

Про це пише Sky News.

Пристайко визнав, що Зеленський відповів Воллесу "трохи із сарказмом".

"Він сказав, що щоранку він прокидатиметься й телефонуватиме Бену Воллесу, щоб подякувати йому... Я не думаю, що це здоровий сарказм", – сказав посол України у Великій Британії.

Пристайко наголосив, що Україна "не має показувати росіянам, що між нами (Україною і Заходом. – Ред.) щось є, вони повинні знати, що ми працюємо разом, якщо щось станеться".

"Бен може зателефонувати мені й розповісти все, що він хоче", – підсумував дипломат.

Нагадаємо, після того, як президент Володимир Зеленський розкритикував позицію НАТО щодо України і заявив, що "невизначеність – це слабкість", міністр оборони Великої Британії Бен Воллес зробив зауваження Україні за зайву наполегливість у проханнях про допомогу.

Воллес попросив Україну бути більш вдячною і додав, що союзники – "не Amazon".

На що Володимир Зеленський у межах саміту НАТО у Вільнюсі відповів, що не розуміє, що мав на увазі британський міністр.

"Як ще нам потрібно подякувати. Нехай він напише мені, як потрібно мені подякувати людям, щоб уже ми повністю були вдячні. А ще можемо зранку просинатися і дякувати міністру особисто", – сказав Зеленський.

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Дата публікації
Перегляди
6319
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