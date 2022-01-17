"Не думаю, що потрібні для цього": Пєсков відреагував на можливість залучення США до перемовин України з РФ

"Не думаю, що потрібні для цього": Пєсков відреагував на можливість залучення США до перемовин України з РФ

На думку Пєскова, для обговорення російсько-українських відносин США не потрібні.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив про відсутність розуміння, які питання можуть обговорюватися на тристоронньому саміті "Росія-США-Україна", який запропонував Володимир Зеленський.

Про це повідомляють російські видання "РБК" і "ТАСС".

Зокрема, Пєсков каже, що Москві незрозуміла ініціатива Києва щодо участі США у діалозі з РФ. Речник Путіна заявив, що не було уточнення щодо тем, які пропонується поговорити у складі трьох.

Пєсков, як зазвичай, заявив, якщо головним питанням є Донбас, то Росія начебто не сторона конфлікту, а для обговорення двосторонніх тем, на його думку, США не потрібні.

"Чи означає це, що більшу надію вони покладають на Сполучені Штати і меншу надію вони покладають на "нормандський формат?", - сказав він, традиційно звинувативши українську сторону в, мовляв, не виконанні Мінських домовленостей.

На уточнювальне запитання, чи має перспективи відповідний саміт, якщо тема Донбасу не фігуруватиме на порядку денному, спікер президента країни-агресоркивідповів: "Навіщо США, щоб обговорювати двосторонні російсько-українські відносини, коли вони повністю і зараз індексовані на хід виконання мінських домовленостей, тобто, точніше, на відсутність ходу? Не думаю, що для цього потрібні Сполучені Штати Америки".

Нагадаємо, у п’ятницю, 14 січня, голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Володимир Зеленський запропонував тристоронню зустріч за участю президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна. За словами Єрмака, таку пропозицію Зеленський зробив під час переговорів із лідером США Джо Байденом.

Утім, у Кремлі тоді заявили, що їм пропозиція не надходила.

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