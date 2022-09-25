"Не думаю, що він блефує": Зеленський прокоментував ядерні погрози Путіна

Президент України Володимир Зеленський не думає, що російський диктатор Володимир Путін блефує, коли вдається до погроз ядерною зброєю.

Світ повинен тиснути на Путіна і не дозволяти продовження його ядерних погроз.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю CBS News.

"Можливо, вчора це був блеф. Зараз це може бути реальністю", – сказав глава держави.

"Він (Путін – ред.) хоче налякати весь світ. Це перші кроки його ядерного шантажу. Я не думаю, що він блефує. Я думаю, що світ стримує його і стримує цю загрозу. Нам потрібно продовжувати тиснути на нього і не дозволяти щоб він продовжував", – переконаний президент України.

Нагадаємо, в Білому домі заявили, що США приватно на дуже високому рівні повідомили російській владі, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для цієї держави.

Прихильники Путіна очолять Італію! Подальші санкції для РФ під питанням, як і допомога Україні

Читайте також: