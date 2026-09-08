«Не дзвонить, не пише»: Зеленський розповів, як Федоров зник із його життя

Володимир Зеленський та Михайло Федоров / © Facebook/Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі майже не підтримує зв’язок із колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим, який тривалий час входив до його команди.

Про це глава держави сказав під час розмови із журналістами.

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За словами Зеленського, останнім часом вони не спілкувалися, а про місцеперебування Федорова він знає лише зі сторонніх джерел.

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«Чесно кажучи, давно його не бачив, не чув. Знаю, що він десь за кордоном був, і, як-то кажуть, не дзвонить, не пише», — коротко прокоментував президент.

Де зараз Михайло Федоров — що відомо

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що колишній міністр оборони України Михайло Федоров виїхав за кордон, бо отримав нову посаду. Відтепер він — радник з оборонних інновацій для Міністерства оборони Італії та допомагатиме країні впроваджувати сучасні військові технології.

За інформацією «Радіо Свобода», Михайло Федоров начебто виїхав на зустріч до Вашингтона. Раніше повідомлялося, що він планував візит до США для пошуку фінансування нових оборонних проєктів.

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