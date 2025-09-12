"Не гірше, ніж Patriot": Зеленський запропонував Келлогу оселитися в Києві

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський жартома зауважив, що візити спецпредставника президента США Кіта Келлога до Києва протидіють повітряним атакам Росії не гірше, ніж американські ЗРК Patriot.

Про це він сказав під час виступу на зустрічі «Ялтинська європейська стратегія» в п’ятницю, 12 вересня.

«Раніше ми цього не знали, але виявилось, що у Сполучених Штатів є ППО не гірше, ніж «Петріоти». Дійсно, пане генерале, кажуть, щоразу, коли ви тут, в Києві, кияни точно можуть трохи виспатись», — сказав український президент, викликавши оплески в залі.

Водночас Зеленський додав, що українська влада готова надати Кіту Келлогу громадянство і квартиру в українській столиці для захисту неба в такий спосіб.

Уже говорячи серйозно, президент заявив, що для знищення 800 «Шахедів» Україні необхідно 1000 дронів-перехоплювачів або хоча б 500, оскільки є інша зброя, якою збивають російські дрони. Вартість одного перехоплювача — 3 тис. євро.

«Щоб РФ не могла запускати по 800 дронів, Україна має запускати у відповідь тисячу. Втім, не вистачає фінансування», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, напередодні, 11 вересня, стало відомо, що спецпредставник президента США Кіт Келлог прибув з візитом до Києва.

Раніше видання CNN повідомляло, що Кіт Келлог був у дорозі до України і ледь не опинився у Польщі під час атаки російських дронів.

Після масованого повітряного удару російської терористичної армії 7 вересня, під час якого було пошкоджено будівлю Кабміну, Кіт Келлог заявив про загрозу небезпечного підвищення рівня ескалації війни з боку РФ.