"Не хоче бути президентом все життя": перша леді відповіла, коли Зеленський піде з посади

Перша леді запевнила, що Зеленського нема такого бажання – бути президентом все життя.
Володимир Зеленський не хоче бути президентом все життя і "піде, коли буде спокійний за Україну".
Про це заявила перша леді Олена Зеленська в інтерв'ю для італійського інформаційного і політичного ток-шоу Quarta Repubblica.
"Я знаю, що він не збирається і у нього нема такого бажання – бути президентом все життя. Головне його завдання, яке він перед собою поставив – щоб Україна була в безпеці. І гарантії безпеки мають бути надані, щоб він спокійно залишив свій пост. Якщо членство в НАТО – це гарантія безпека і він буде спокійний за нашу безпеку, я думаю, він може таке зробити", – сказала перша леді, коментуючи заяву Зеленського, що він готовий відмовитися від посади президента, якщо Україні дадуть членство в НАТО.
Раніше повідомлялось про те, що Трамп знову накинувся зі звинуваченнями на Зеленського, назвавши його "диктатором без виборів".
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