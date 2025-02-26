"Не хоче бути президентом все життя": перша леді відповіла, коли Зеленський піде з посади

Перша леді запевнила, що Зеленського нема такого бажання – бути президентом все життя.

Володимир Зеленський не хоче бути президентом все життя і "піде, коли буде спокійний за Україну".

Про це заявила перша леді Олена Зеленська в інтерв'ю для італійського інформаційного і політичного ток-шоу Quarta Repubblica.

"Я знаю, що він не збирається і у нього нема такого бажання – бути президентом все життя. Головне його завдання, яке він перед собою поставив – щоб Україна була в безпеці. І гарантії безпеки мають бути надані, щоб він спокійно залишив свій пост. Якщо членство в НАТО – це гарантія безпека і він буде спокійний за нашу безпеку, я думаю, він може таке зробити", – сказала перша леді, коментуючи заяву Зеленського, що він готовий відмовитися від посади президента, якщо Україні дадуть членство в НАТО.

Раніше повідомлялось про те, що Трамп знову накинувся зі звинуваченнями на Зеленського, назвавши його "диктатором без виборів".

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