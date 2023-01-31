Подалі від переможеного: на кого зробив ставки Китай у війні Росії проти України - WP

Пекін може зіграти для Росії таку ж роль, яку США відіграють для України, але поки що намагається балансувати між Заходом і РФ.

Американська газета The Washington Post проаналізувала, чому нібито союзник Путіна Сі Цзіньпін відмовляється надавати Росії летальну зброю та відкрито не стає на сторону Кремля у війні проти Україні.

Колумніст WP, старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Макс Бут дивується, що Росія, яка має набагато більше людей, більшу економіку та потужнішу армію, ніж Україна, не змогла розгромити нашу державу у перші якщо не тижні, то місяці війни.

"Те, що цього не сталося, а Київ має хорошу позицію, щоб відновити ще більше втрачених позицій — можна пояснити тим, що Україна має багато союзників, а Росія — ні", – вважає автор матеріалу.

За оцінками Кільського інституту світової економіки, Сполучені Штати та Європа пообіцяли надати Україні приблизно 100 мільярдів доларів військової та економічної допомоги після російського вторгнення. Це включає все більш складне військове обладнання, починаючи від систем протиповітряної оборони Patriot і закінчуючи танками Leopard 2 і Abrams.

Росія також потребує зовнішньої допомоги, адже у неї закінчується буквально все: від артилерійських снарядів до дронів і ракет . Але відомо лише про дві країни-ізгої — Іран і Північна Корея — що готові надати Кремлю військове обладнання.

Позиція Китаю – вирішальна

Китай — найбільший у світі експортер високотехнологічних товарів і четвертий за величиною експортер зброї. На думку журналістів, Пекін може зіграти для Росії таку ж роль, яку Сполучені Штати відіграють для України. Якби це сталося, шанси на перемогу Росії різко зросли б.

Чому Пекін досі не підтримав РФ

Зазначається, що лідер Китаю Сі Цзіньпін намагається балансувати між Заходом і Росією.

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Китай разом з Індією охоче скуповує російську нафту, що впала через санкції в ціні. Тому не виключено, що Пекін зацікавлений у продовженні західної політики санкцій щодо РФ.

За словами аналітиків, КНР також стала найбільшим джерелом імпорту для Кремля — зокрема напівпровідників, які потрібні Росії для виробництва як цивільного, так і військового обладнання.

Через те, що Apple і Samsung припинили продавати смартфони в Росію, Китай в третьому кварталі 2022 року захопив 70 відсотків російського ринку.

Крм того, Пекін традиційно є кредитором країн з низьким рівнем доходу, економіка яких постраждала від стрімкого зростання цін на сировинні товари. Тепер вони насилу можуть сплачувати відсотки за кредитами.

Китай і Україна

Автор нагадує, Китай також мав міцні економічні відносини з Україною до повномасштабного вторгнення РФ.

"До 2019 року Китай замінив Росію як найбільшого торговельного партнера України, ставши найбільшим імпортером українського ячменю та залізної руди, тоді як Україна обігнала США як найбільшого експортера кукурудзи до Китаю", – каже Цзун’юань Цзоі Лю з Ради з міжнародних відносин.

На думку глави МЗС Тайваню Джозефа Ву, Китай хоче бачити тривалу війну в Україні, оскільки це відверне увагу Заходу від КНР, а китайці продовжать отримувати від Росії енергоносії за низькими цінами.

Сі Цзіньпін не хоче опинитися на стороні лузера

За інформацією видання, китайські дипломати приватно розповідали європейцям, що Сі Цзіньпін не знав про російське вторгнення заздалегідь і йому поспіхом довелося евакуювати 6000 громадян Китаю з України.

На думку експертів, Сі не хоче опинитися на стороні, яка може програти. Іншими словами, переможена Росія може бути не дуже корисним майбутнім союзником для Китаю.

Як писало ранше видання Financial Times з посиланням на китайські джерела: "КНР тепер вважає ймовірним те, що Росії не вдасться перемогти Україну, тож із цого конфлікту Москва вийде значно ослабленою економічно та політично".

Тому Китай, як найбільша торгова держава світу, не може дозволити собі опинитися в такій ізоляції, в яку загнала себе Росія.

Пол Гір, ветеран ЦРУ із 30-річним стажем та колишній офіцер національної розвідки Східної Азії, сказав:

"Путін поставив Сі у незручне становище, якщо не перед лицем справжньої загрози. Але питання в тому, що в якості "quid pro quo" (послуга за послугу) може запропонувати Вашингтон? Пекін не збирається ставати на наш бік проти Москви просто тому, що це правильно. Яка користь з цього для Китаю?".

Фактор протистояння між Китаєм і США

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Є ще недолік для України — зростання ворожнечі США до Китаю. Продовжуючи те, що розпочав Дональд Трамп, президент Байден посилює економічний тиск на Китай, включаючи блокування експорту найсучасніших мікрочіпів та обладнання для їх виробництва. Складається враження, що Вашингтон не тільки протидіє військовій загрозі Китаю, але і намагається зупинити економічне зростання КНР.

"Сумнівно, що Сполучені Штати зможуть переконати Китай стати партнером у припиненні війни в Україні. Але принаймні адміністрація Байдена може продовжувати тиснути на Китай, щоб той не надавав Росії військове обладнання. Поки Китай буде залишатися осторонь, Україна матиме шанс перемогти", — підсумував автор статті.

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