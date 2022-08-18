"Не хочемо пережити новий "Чорнобиль": Ердоган висловився про ситуацію на ЗАЕС та підтримав Україну

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про стурбованість ситуацією на Запорізькій АЕС та застеріг від повторення Чорнобильської катастрофи.

Політик запевнив, що Туреччина – на боці України.

Про це Ердоган сказав на пресконференції після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та генсеком ООН Антоніу Гутеррешем, повідомляє "Укрінформ".

"Нас хвилюють сутички на АЕС. Ми не хочемо пережити новий "Чорнобиль". Ми – на боці України і будемо на її боці й надалі", – заявив турецький лідер.

Він вкотре запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Ердоган висловив співчуття у зв'язку з ракетним обстрілом Харкова з боку російських військ у ніч проти 18 серпня.

Президент Туреччини також повідомив, що його держава відправила до України 98 вантажівок з гуманітарною допомогою, прийняла 325 тис. українців та братиме участь у відновленні країни.

Щодо роботи коридорів для експорту зерна з України, то Ердоган зауважив – від 1 серпня з портів України вийшли 25 суден, які сумарно вивезли близько 625 тис. т зерна.

Нагадаємо, 18 серпня Ердоган разом із Зеленським та Гутеррешем зустрілися у Львові. Зокрема, на зустрічі президенти України та Туреччини говорили про експорт зерна, ситуацію довкола ЗАЕС та ядерний тероризм РФ.

Безпека ЗАЕС, ядерний шантаж та експорт зерна – Зеленський зустрівся з Гутеррешем та Ердоганом

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