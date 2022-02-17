"Не хочемо жити в ілюзії": Зеленський уточнив, чи залучатимуть іноземних військових у разі нападу РФ на Україну

"Не хочемо жити в ілюзії": Зеленський уточнив, чи залучатимуть іноземних військових у разі нападу РФ на Україну

Зеленський каже, що "за нас помирати ніхто не буде".

Президент Володимир Зеленський заявив, якщо Росія все ж знову нападе на Україну, іноземні армії не будуть воювати за нашу державу. Саме тому українська сторона намагається отримати від західних партнерів певних гарантій.

Про це заявив президент в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми відразу визнаємо: нам військові люди з чужими прапорами на нашій території не потрібні. Ми цього не просимо. Інакше дестабілізація буде в усьому світі. Ми не хочемо давати зайвий привід РФ говорити, що у нас тут бази і що їм треба себе "захищати". Але ми хочемо все інше", - сказав президент.

За його словами, в контактах зі світовими лідерами обговорюються питання гарантій для України, які зокрема містять і пункт про сильну, забезпечену, фінансовану, озброєну армію.

"Все ж прагматичні. Ми ж розуміємо, за нас помирати ніхто не буде. Питань немає. Ми говоримо - дякуємо. Мало того, ми не хочемо опинитися в ролі тієї країни, яка живе в ілюзії, що за неї будуть всі вмирати, а коли почнеться агресія - то будемо не готові. Ми точно цього не хочемо", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше у Путіна відповіли, чи планує Росія напасти на Україну 20 лютого.

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