"Не хочу, щоб люди перегорали": Подоляк прокоментував заяву Туреччини про переговори Зеленського з Путіним

"Не хочу, щоб люди перегорали": Подоляк прокоментував заяву Туреччини про переговори Зеленського з Путіним

Якщо буде можливість провести переговори на рівні президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна, про це обов’язково стане відомо публічно.

Це стосується навіть телефонних перемовин президентів, якщо такі будуть заплановані.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі марафону "Єдині новини" на українських телеканалах, коментуючи заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

"Я вважаю, що в наш час в принципі треба говорити тільки по факту. Якщо буде можливість провести переговори, ми безумовно про це скажемо публічно. Ми ж максимально відкриті з точки зору інформації", – сказав радник голови ОП.

Він зазначив, що команда не хоче давати людям марну надію на перемовини, адже вони можуть бути перенесені.

"Я вважаю, що це розповсюдження таких попередніх якихось тем – от типу може бути така розмова – людям дає якусь там певну надію, а потім це переноситься і ця надія починає трошки перегорати. Я не хочу, щоб наші люди перегорали. В нас взагалі важка ситуація. Два місяці війни. Я хочу, щоб люди вірили, що ми говоримо і ми це саме робимо, тобто – що в нас немає розриву між словами і ділами", – пояснив Подоляк.

"Тільки-но буде зрозуміло, що в нас є формати будь-яких там, наприклад, навіть телефонних переговорів за посередництва Туреччини, ми про це обов’язково офіційно скажемо і буде відповідне комюніке", – запевнив радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, 22 квітня Ердоган заявив, що найближчими днями планує провести телефонні переговори з Зеленським та Путіним і за допомогою цих дзвінків планує вивести переговорний процес у Стамбулі на рівень президентів обох держав.

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