"Не ходіть на роботу на нашу підтримку та проти війни": Володимир Кличко звернувся до росіян та білорусів

"Не ходіть на роботу на нашу підтримку та проти війни": Володимир Кличко звернувся до росіян та білорусів

Він закликав на "підносити своїй армії патрони".

Ексчемпіон світу з боксу в суперважкій вазі, брат мера Києва Володимир Кличко записав відеозвернення до росіян та білорусів.

Це звернення опублікував у Мережі Віталій Кличко.

У своєму зверненні спортсмен закликав росіян та білорусів залишатися вдома, не ходити на роботу, щоб не "підносити своїй армії патрони".

"Звертаюся до небайдужих росіян та білорусів! Щодня ви ходите на роботу і допомагаєте своїй армії підносити патрони, так би мовити. І – стріляти у нас ракетами, і вбивати нас – ваших, як ви нас називаєте, – "братів і сестер". Хороший же ви "братній народ"!" – сказав Кличко.

Він закликав росіян і білорусів залишитися вдома, провести час з родиною, друзями, дітьми та онуками – зробити те, чого українці зараз зробити не можуть.

"Залиштеся вдома! Залиштеся вдома – не ходіть на роботу. Просто залиштеся вдома! На нашу підтримку та проти війни", – закликав чемпіон.