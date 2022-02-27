"Не ходіть на роботу на нашу підтримку та проти війни": Володимир Кличко звернувся до росіян та білорусів

Він закликав на "підносити своїй армії патрони".
Ексчемпіон світу з боксу в суперважкій вазі, брат мера Києва Володимир Кличко записав відеозвернення до росіян та білорусів.
Це звернення опублікував у Мережі Віталій Кличко.
У своєму зверненні спортсмен закликав росіян та білорусів залишатися вдома, не ходити на роботу, щоб не "підносити своїй армії патрони".
"Звертаюся до небайдужих росіян та білорусів! Щодня ви ходите на роботу і допомагаєте своїй армії підносити патрони, так би мовити. І – стріляти у нас ракетами, і вбивати нас – ваших, як ви нас називаєте, – "братів і сестер". Хороший же ви "братній народ"!" – сказав Кличко.
Він закликав росіян і білорусів залишитися вдома, провести час з родиною, друзями, дітьми та онуками – зробити те, чого українці зараз зробити не можуть.
"Залиштеся вдома! Залиштеся вдома – не ходіть на роботу. Просто залиштеся вдома! На нашу підтримку та проти війни", – закликав чемпіон.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- втрати особового складу - 4300 осіб,
- танки - близько 146,
- бойові броньовані машини - близько 706,
- гармати - 49,
- ЗРК "Бук" - 1,
- літаки - 27,
- вертольоти - 26
- Град - 4
- автомобільна техніка - 30
- Кораблі - 2.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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