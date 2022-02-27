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"Не ходіть на роботу на нашу підтримку та проти війни": Володимир Кличко звернувся до росіян та білорусів

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"Не ходіть на роботу на нашу підтримку та проти війни": Володимир Кличко звернувся до росіян та білорусів

facebook.com/K2Ukraine

Він закликав на "підносити своїй армії патрони".

Ексчемпіон світу з боксу в суперважкій вазі, брат мера Києва Володимир Кличко записав відеозвернення до росіян та білорусів.

Це звернення опублікував у Мережі Віталій Кличко.

У своєму зверненні спортсмен закликав росіян та білорусів залишатися вдома, не ходити на роботу, щоб не "підносити своїй армії патрони".

"Звертаюся до небайдужих росіян та білорусів! Щодня ви ходите на роботу і допомагаєте своїй армії підносити патрони, так би мовити. І – стріляти у нас ракетами, і вбивати нас – ваших, як ви нас називаєте, – "братів і сестер". Хороший же ви "братній народ"!" – сказав Кличко.

Він закликав росіян і білорусів залишитися вдома, провести час з родиною, друзями, дітьми та онуками – зробити те, чого українці зараз зробити не можуть.

"Залиштеся вдома! Залиштеся вдома – не ходіть на роботу. Просто залиштеся вдома! На нашу підтримку та проти війни", – закликав чемпіон. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - 4300 осіб,
  • танки - близько 146,
  • бойові броньовані машини - близько 706,
  • гармати - 49,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 27,
  • вертольоти - 26
  • Град - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • Кораблі - 2.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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