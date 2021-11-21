"Не існує жодних правил": Данілов назвав стягування військ РФ до кордонів України "підняттям ставок"

"Не існує жодних правил": Данілов назвав стягування військ РФ до кордонів України "підняттям ставок"

Секретар РНБО запевнив, що Україна не допустить повторення ситуації 2014 року.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов обговорив з делегацією Сенату США стягування російських військ до кордонів України.

Про це інформує пресслужба РНБО.

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Данілов вважає, що "стягуючи війська до українського кордону, Росія намагається максимально загострити безпекову ситуацію в регіоні для підняття ставок у майбутніх переговорах".

За його словами, випробування Росією новітніх систем протиракетної оборони на власних супутниках говорить про те, що жодних правил для Кремля вже не існує.

Секретар РНБО запевнив американських партнерів, що Україна не допустить повторення ситуації 2014 року та зможе дати адекватну відповідь агресорові.

РНБО

Нагадаємо, що британський прем'єр Борис Джонсон пояснив, що Велика Британія підтримує Україну не через ворожість до РФ, а через "прихильність до демократії та свободи".

Британські ЗМІ повідомили, що Лондон готовий перекинути спецназ до України через загрозу російського вторгнення. Своєю чергою начальник штабу оборони Сполученого Королівства Нік Картер заявив, що Британія має бути готовою до війни з Росією.

Тим часом, українська розвідка заявила, що РФ готує напад на початок 2022-го.

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