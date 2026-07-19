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Не «кастинг»: УП дізналася, навіщо Зеленський насправді зібрав бойових командирів
У ЗМІ з’явилися деталі зустрічей Володимира Зеленського з комбригами. Джерела в Силах оборони зазначають, що питання відставки Головкома Сирського не порушувалося
Президент Володимир Зеленський не обговорював звільнення головнокомандувача ЗСК Олександра Сирського, коли проводив наради з бойовими командирами.
Про це пише «Українська правда» з посиланням на власні джерела в Силах оборони.
За інформацією співрозмовників видання, на цих онлайн зустрічах мови про політичні речі чи посади не було.
«Розпитували про воєнні речі — ситуацію в смузі відповідальності, тактичну\оперативну обстановку, про проблеми в забезпеченні, чого достатньо, чого недостатньо, про комплектування особовим складом, НРК, дронами», — зазначив один із співрозмовників.
В УП зауважили, що зустрічі президента Зеленського з командирами бригад вперше проходили у схожому форматі. Журналісти заперечують поширене припущення, що в такий спосіб президент проводив «кастинг» на наступного головкома. Натомість, джерела видання припускають, що такий формат, радше, був способом «зняти напругу» у суспільстві.
Нагадаємо, Володимир Зеленський провів нараду з командирами корпусів Збройних сил, які обороняють найгарячіші ділянки фронту.
Газета Financial Times повідомила, що президент Зеленський таким чином проводить закриті зустрічі з можливими кандидатами на посаду головкома ЗСУ і може звільнити Сирського.
Тим часом у Верховній Раді група нардепів ініціювала звернення до президента Зеленського стосовно звільнення Олександра Сирського.
У сьогоднішньому зверненні Зеленський заявив, що «довго говорив» з Федоровим і Сирським, проте деталей розмови не навів.