Не «кастинг»: УП дізналася, навіщо Зеленський насправді зібрав бойових командирів

Про що насправді Зеленський говорив із бойовими командирами: деталі від ЗМІ (на фото з наради з Володимиром Зеленським — бригадний генерал Святослав Заїць) / © Офіс президента України

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Президент Володимир Зеленський не обговорював звільнення головнокомандувача ЗСК Олександра Сирського, коли проводив наради з бойовими командирами.

Про це пише «Українська правда» з посиланням на власні джерела в Силах оборони.

За інформацією співрозмовників видання, на цих онлайн зустрічах мови про політичні речі чи посади не було.

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«Розпитували про воєнні речі — ситуацію в смузі відповідальності, тактичну\оперативну обстановку, про проблеми в забезпеченні, чого достатньо, чого недостатньо, про комплектування особовим складом, НРК, дронами», — зазначив один із співрозмовників.

В УП зауважили, що зустрічі президента Зеленського з командирами бригад вперше проходили у схожому форматі. Журналісти заперечують поширене припущення, що в такий спосіб президент проводив «кастинг» на наступного головкома. Натомість, джерела видання припускають, що такий формат, радше, був способом «зняти напругу» у суспільстві.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів нараду з командирами корпусів Збройних сил, які обороняють найгарячіші ділянки фронту.

Газета Financial Times повідомила, що президент Зеленський таким чином проводить закриті зустрічі з можливими кандидатами на посаду головкома ЗСУ і може звільнити Сирського.

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Тим часом у Верховній Раді група нардепів ініціювала звернення до президента Зеленського стосовно звільнення Олександра Сирського.

У сьогоднішньому зверненні Зеленський заявив, що «довго говорив» з Федоровим і Сирським, проте деталей розмови не навів.

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