Не хорватський і не корейський: Портников про те, який сценарій війни готує РФ і чому він найгірший

Портников пророкує Україні не корейський, а боснійський сценарій. Пояснюємо, що це означає / © ТСН.ua

Реклама

Журналіст Віталій Портников прокоментував прогнози різних експертів, які прогнозують Україні хорватський чи корейський сценарій завершення війни.

Проте Портников вважає, що Росія готує Україні боснійський сценарій. Про це він написав у своєму Facebook.

Журналіст навів аналогію і згадав про війну на Балканах після розпаду Югославії.

Реклама

«Серби не відмовляли хорватам у ідентичності, вони були просто їхніми ворогами. Корейські та китайські комуністи не сумнівалися що на півдні Кореї живуть корейці, вони просто хотіли змінити соціальний устрій на цій частині півострова. А от із босняками було абсолютно інакше. І серби, і до речі, на початку хорвати відмовляли їм у ідентичності як такій. І вважали рівно такими сербами чи хорватами, які просто прийняли інше віросповідання, але залишаються такими самими, ще й розмовляють цією самою мовою», — пояснив Портников.

За його словами, сербські і хорватські лідери сприймали Боснію як продовження Сербії чи Хорватії й абсолютно не зрозуміли, чому вони взагалі мають з нею якось співіснувати.

«Серби взагалі вважали появу республік мусульман і македонців примхою засновника соціалістичної Югославії Йосипа Броз Тіто. Вони щиро не розуміли, що комуністичний лідер просто реагував на національний рух під час Другої Світової війни і намагався створити модель співіснування народів власної країни. І це дійсно схоже на те, як Ленін реагував на національний рух у Російській імперії, і теж намагався створити декорацію співіснування. Але Путін, як колись Мілошевич, вважає Леніна людиною, що „вигадала“ Україну, а не відповіла на виклики українського національного руху», — пише аналітик.

Наслідки

Портников нагадав, що серби провели етнічні чистки на тих територіях Боснії, де їм це вдалося. Частина Боснії під назвою Республіка Сербська близька до остаточного відокремлення.

Реклама

«Хорвати погодилися із ідентичністю боснійців просто тому що не мали іншого виходу і зрозуміли що ворог мого ворога — мій друг, це схоже на те як із українською ідентичністю почали рахуватися поляки. Захід так і не зрозумів справжні причини війни у Югославії і в Дейтоні створив абсолютно нежиттєздатну державну модель співіснування народів, один з яких не визнає право на існування іншого», — пише журналіст.

На його думку, жодна з пропозицій врегулювання війни з України не враховує того факту, що головна мета цієї війни — ліквідація української ідентичності. Українську державність росіяни хочуть ліквідувати як гарантію того що в ній не буде ідентичності, а території окупувати для зачищення від ідентичності.

«І до того моменту, доки росіяни не визнають, що українці є іншим народом із власним цивілізаційним надбанням, умов для припинення російсько-української війни не виникне, навіть якщо пройдуть довгі десятиріччя конфронтації й ненависті», — підсумував Портников.

Раніше президент Зеленський допустив корейський сценарій в Україні.

Реклама

Нагадаємо, що у травні цього року аналітики Центру геополітики JPMorgan Chase опублікували дослідження, в якому вказали, що розглядають чотири найімовірніші сценарії подальшого розвитку подій в Україні: південнокорейський, ізраїльський, грузинський і білоруський.

Ми пояснювали, що означають для України корейський, чеченський, хорватський і боснійський сценарії.