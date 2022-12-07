Не конфлікт, а війна: Данілов назвав Заходу найкращий метод "не допустити ескалації" з РФ

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, у чому полягає помилковість тези "не допустити ескалації конфлікту з Росією", яка є популярною на Заході.

Про це він написав у Facebook.

"Не допустити ескалації конфлікту" з т.зв. Росією – вираз, який починають повторювати з усе більшою нав’язливістю, і який викликає все більше нерозуміння, особливо у тих українців, які в льодяних окопах перебувають цілодобово в стані цієї самої ескалації", – зазначив Данілов

На його думку, автори цього виразу очевидно намагаються "підмінити реальні кроки ширмою бездіяльності і безвілля".

Не конфлікт, а війна

Данілов наголосив, що в Україні немає жодного конфлікту, а є повноцінна війна, яка розпочалася ще 27 лютого 2014 року після захоплення парламенту та уряду Криму російськими військовими, продовжилася у Луганській і Донецькій областях, і вступила в активну фазу 24 лютого 2022 року з повномасштабним вторгненням РФ.

Секретар РНБО нагадав, що наша держава вже 3205 днів перебуває в стані постійної і безперервної військової ескалації.

Що може бути гірше, ніж тепер

"Для нас не може бути більшої ескалації, ніж вбивство режимом Путіна 444 українських дітей, тисяч військових та цивільних, втрата території і руйнування нашого мирного життя", – наголосив він.

Тому він вважає, що Україна має право використовувати всі доступні і не заборонені міжнародним правом засоби та методи звільнення нашої території.

"Всі об’єкти на окупованій території України, де є хоча б дрібний фрагмент російської трикольорової ганчірки, є нашими легітимними і потенційними цілями. Цілі України будуть закінчуватися там, де цього потребуватимуть національні інтереси, а українські стратегічні інтереси закінчаться там і тоді, коли закінчиться Росія і сконає в історичне небуття", – пояснив Данілов.

"Росія має зникнути"

Секретар РНБО вважає, що РФ має зникнути як воєнно-політичний суб'єкт у тих межах, в яких вона поки що існує. Це найнадійніша гарантія безпеки для України і світу, переконаний він.

"Найкращий метод "не допустити ескалації конфлікту" – це ліквідація причини "ескалації конфлікту" – а саме повна і безумовна воєнна поразка т.зв. Росії з наступною депутінізацією, денуклеарізацією", – додав Данілов.

На останок він закликав Захід продовжити надавати Києву зброю, а "все інше зроблять Сили оборони України".

Зазначимо, що це далеко не перша заява Данілова, де він наголошує на необхідності розпаду РФ. Раніше він сказав, що Росія "повинна припинити своє існування" і з "цими варварами" не треба сідати за стіл переговорів.

Також він казав, що путінський режим має опинитися на лаві підсудних через вторгнення до України, а мешканці РФ повинні відчути до себе таке ж ставлення, яке було до німців після Другої світової війни.

Крім того Олексій Данілов заявив, що навесні 2023 року ЗСУ звільнять окуповані Луганськ, Донецьк та Севастополь.

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