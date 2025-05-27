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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Не корейський і не ізраїльський: експерт про найбільш ймовірний сценарій для України

Експерт попередив, що РФ готує для України найгірший сценарій завершення війни — чеченський, і лише від нас залежить, чи вдасться ворогові його реалізувати.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Чим закінчиться війна в Україні

Чим закінчиться війна в Україні / © ТСН.ua

Недавно аналітики Центру геополітики JPMorgan Chase опублікували дослідження, в якому вказали, що розглядають чотири найімовірніші сценарії подальшого розвитку подій в Україні: південнокорейський, ізраїльський, грузинський і білоруський.

Блогер Сергій Марченко прокоментував і заявив, що в Україні не може бути жодного з них.

«В Україні не буде грузинського сценарію. Бо Україна — не Грузія. Не буде ізраїльського, бо ми не Ізраїль. Ніколи не буде білоруського і південно-корейського. Сценарій закінчення нашої війни буде українським. Бо він досі залежить від нас і пишеться всіма нами просто зараз», — зазначив експерт.

Він наголосив, що українці можуть як виграти війну, так і програти. Бо результат залежить насамперед від нас самих.

Чеченський сценарій для України

На думку Марченка, РФ готує нам інший сценарій — чеченський.

Він зауважив, що росіяни недаремно вимагають припинення війни на зручних для них рубежах — за Дніпром, в Херсоні і Запоріжжі.

«Щоб наступного разу не треба було форсувати Дніпро, а просто зайти по дорогам танковими колонами до Києва, Дніпра, Одеси. План Путіна такий само, яким був план Єльцина відносно Чечні: заколихати мирним договором, зібрати сили і через кілька років вирішити чеченське питання раз і назавжди. Усунути першопричину війни, як вони кажуть», — навів історичну аналогію експерт.

Марченко певен, що так само, як свого часу знищили вільну Ічкерію, росіяни хочуть зараз знищити Україну.

«Саме тому цей ракетно-шахедний терор нашої столиці та інших міст. Саме тому інформаційні емоційні гойдалки і ІПСО про страшні втрати і безнадію. За чеченським сценарієм зараз хочуть вбити патріотів, залякати всіх інших і купити якийсь місцевий клан, який за гроші віддасть свій народ Путіну. І це був би чудовий план, якби не було нас і якби ми не могли писати свою історію своїми діями просто зараз», — підсумував він.

Раніше історик Максим Майоров розповідав, як нескорена Ічкерія програла і чи загрожує чеченський сценарій Україні.

Український журналіст Віталій Портников також розповів, що на час Другої чеченської війни у простих чеченців рівень ненависті до росіян був ще більшим, ніж те, що відчувають зараз українці. Проте Москві все ж вдалося підкорити Чечню.

Детальніше про історію боротьби за незалежність Ічкерії наприкінці 1990-х — початку 2000-х та чому вона зазнала краху, читайте в нашій статті.

Раніше прем’єр Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв розповів про те, чому чеченці не втримали перемогу після першої війни з РФ. Також він назвав головну причину встановлення путінського режиму в Ічкерії і застеріг українців.

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